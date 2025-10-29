Vedle sestavování nové vlády a koaličního programu politické strany intenzivně řeší také to, kdo zasedne ve vedení sněmovních výborů a podvýborů. Každá vedoucí pozice totiž znamená pro poslance vyšší plat a také příležitost profilovat se u voličů jako odborník na příslušné téma.
Emoce zatím budí hlavně pozice šéfů výborů – a to proto, že alespoň jednoho by měl podle dosavadních dohod získat každý poslanecký klub – až na Piráty. Ale zajímavý boj se odehrává také ohledně podoby podvýborů. Podle informací HN je ve hře vznik hned několika nových – věnovat by se mohly kryptoměnám, duševnímu zdraví nebo ochraně zvířat.
Co se dočtete dál
- Jak si zatím strany rozdělují výbory.
- Kolik si mohou přivydělat poslanci v čele výborů a podvýborů.
- Kdo ve sněmovně prosazuje vznik podvýborů pro kryptoměny nebo ochranu zvířat.
- Proč nově vznikající vládní koalice opomíjí Piráty.
