Jaká je pro vás ideální zimní dovolená?
Jsem vášnivý lyžař, takže ideálně někde na horách. Každý rok na ně jezdíme s partou kamarádů, se kterou se známe už skoro třicet let. Letos míříme do Gruzie, do lyžařského střediska Gudauri. Na to se těším – už jsem tam byl a vím, že lyžování je tam fantastické. Zvlášť když kolem sebe vidíte vrcholy, které se tyčí ještě o tisíc metrů výš. Najednou vás zaplaví úplně jiný pocit majestátnosti hor, než jaký zažijete v Alpách.
V zimě trávím na horách každý víkend. A je jedno, jestli se jedná o jednodenní výlet do Beskyd na skialpy, dvoudenní výjezd do Rakouska nebo prodloužený víkend na ledovci.
U lyžařských zájezdů učíte Čechy přesedlat z aut do letadel. Daří se vám to?
Daří, ale je to stále průkopnická cesta. Díky tomu, že máme Alpy doslova za rohem, jsme mentálně nastavení jinak než třeba Britové, Nizozemci nebo Poláci, kteří to mají do hor daleko a jsou zvyklí za lyžováním létat. Pro nás je představa lyžařského zájezdu letadlem pořád trochu mimo běžné uvažování, vždyť stačí sednout do auta a za pár hodin jsme na svahu.
Když jsme začínali s lyžařskými zájezdy do Turecka, reakce byly často překvapené: „Do Turecka? Na lyže?“ Lidé si ani nebyli jistí, jak se na takovou cestu sbalit – byli zvyklí naložit vše do auta bez většího přemýšlení o prostoru. Najednou museli řešit, co si vzít a jak to efektivně zabalit do zavazadla.
Jak dlouho trvalo, než vám začaly letecké lyžařské zájezdy dávat byznysově smysl, respektive jste nebyli ve ztrátě? Nacházejí si Češi k této formě přepravy na hory cestu?
První rok jsme skončili v červených číslech. Prodej se nedařil, lidé si nedokázali představit, že by na lyže letěli letadlem. Některé lety se nám nepodařilo naplnit, odlétali jsme třeba jen s osmdesátiprocentní obsazeností, pětina sedaček zůstala prázdná. Situace se změnila v loňském roce, kdy už lety byly profitabilní.
Doufáme, že se tento trend udrží i nadále. Češi totiž rádi objevují a nové destinace a výzvy jsou pro ně zajímavé.
Devadesát procent vašich zimních zájezdů tvoří exotika. Kam Češi létají nejraději a jak se cíle mění?
To, co se změnilo, je především poměr. Ještě nedávno to bylo 90 procent, dnes tvoří exotika zhruba 80. Když se dívám na předprodeje na zimní sezonu, začíná se nám kromě lyžařských zájezdů silně rozvíjet segment poznávacích zájezdů do vzdálených cílů.
Klienty posíláme například na poznávačky do Číny, na Srí Lanku nebo do Vietnamu. Oblíbené jsou také Spojené arabské emiráty nebo Omán. Obrovským hitem letošního roku je Thajsko.
Z čísel vidíme, že kromě toho, že lidé chtějí na pláž, oproti loňské sezoně se v řádech násobků zvyšuje zájem o cesty v zimě za poznáním.
Čím to je? Omlazuje se klientela a mladí raději poznávají?
Věková struktura se mění a klientela omlazuje. Zatímco dříve převažovala věková skupina 50+, dnes je běžné, že jezdí i čtyřicátníci. Ono to ale souvisí i s nabídkou, když věci nedáte do prodeje, neprodávají se. Proto se například snažíme zahušťovat odletové termíny.
Je to podobné jako u železniční dopravy. Dříve jezdil vlak do Ostravy jednou denně, pak dvakrát, později každé dvě hodiny – a dnes už každých 30 minut. Stejný princip platí i pro letecké zájezdy. Jakmile začnete destinaci nabízet pravidelněji, poptávka se začne přirozeně vytvářet. Čím častěji se létá, tím více klientů se rozhodne cestovat.
Pomáhají tomu sociální sítě?
Hrají velkou roli. Stačí, aby se začalo mluvit o tom, že je zajímavé navštívit například Peking, a zájem výrazně vzroste. Podobně to funguje u Gruzie – létáme tam každý týden a stabilně vozíme 30 až 40 klientů. Maroko máme v nabídce každých 14 dní. Káhiru jsme zařadili do prodeje loni. Začínali jsme s jednotlivými termíny, postupně jsme přidali prodloužené víkendy a plavby po Nilu. A s každým novým termínem vidíme, že zájem roste. Nabídka vytváří příležitost.
Jak se mění trendy? Co dnes lidé od dovolených chtějí?
Dnes už lidé nechtějí během jediného dne navštívit tři katedrály. Stačí jim jedna. Nepotřebují trávit 300 kilometrů v autobuse, ale raději zastaví na více místech a nasají atmosféru. Když se podaří zařadit do programu návštěvu menšího městečka s lokálními trhy, kde se prodávají ryby, sýry nebo regionální výrobky, je důležité dát klientům prostor. Právě to mají rádi. Nové zážitky vkládáme například do programu v Istanbulu. Klienti si tam mohou vychutnat tradiční teplý mléčný nápoj salep nebo navštívit místa, kde se prodávají typické rybí sendviče. Památky už mnozí viděli a nyní chtějí více lokální atmosféru.
Když se podíváme na luxusní exotické destinace, jak se u nich mění požadavky klientů? Jsou za ně lidé ochotní utrácet?
Přesně tak. Zákazníci dnes častěji volí luxusní resorty a pobývají v nich déle než jen týden. Je to vidět například na našich zájezdech do Thajska, kam létáme už čtvrtým rokem. Zatímco dříve jsme prodávali hlavně týdenní pobyty, dnes tvoří více než polovinu letadla zájezdy na dva týdny. Je vidět, že peníze mezi lidmi jsou a nebojí se investovat do cestování větší částky. Letos jsme například dali do prodeje poznávací zájezd do Japonska. Stojí 120 tisíc korun na osobu a každý den evidujeme jednu až dvě nové rezervace.
Stanislav Zeman (51)
Vystudoval dějepis a společenské vědy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a v USA absolvoval roční studium cestovního ruchu na Northwest Missouri State University. V Čedoku začínal v roce 1992 jako průvodce. Během více než třiceti let v cestovním ruchu působil například jako výkonný ředitel obchodu, marketingu a řízení produktu Letiště Praha.
Působil také v cestovní kanceláři Fischer, kde řídil oddělení exotických zájezdů. Do Čedoku se v květnu 2019 vrátil jako jeho generální ředitel a předseda představenstva.
Delší pobyty mohou ale souviset i s tím, že lidé stále častěji u moře pracují. Vídáte klienty na plážích s notebooky?
Ano, jedním z nejčastějších požadavků je funkční wi‑fi. A nejenom u dospělých, ale hlavně u dětí. Mimochodem, je zajímavé sledovat, jak se mění dětská klientela. Naše generace byla ráda, když nás rodiče vzali na dovolenou na Slovensko, dnes děti chtějí pětihvězdičkové hotely a stále větší kvalitu. Neuvěřitelně se orientují v nabídce. My jsme jako děti stěží rozeznali rozdíl mezi penzionem a kempem a dnešní děti vědí, jaká jsou jejich očekávání a co všechno by jejich dovolená měla mít, od akvaparku po ultra all inclusive. Jsou připraveny pro život nejenom z pohledu technologií, ale i cestovatelských návyků úplně jinak, než tomu bylo u předchozích generací.
Od letošního roku mohou lidé poprvé s Čedokem letět na Maledivy přímým letem. Jak ovlivňuje prodeje fakt, že nemusí přestupovat?
Náklady na přímý let jsou dražší, než když si kupujete letenku s přestupem, kde jsou k dispozici promo tarify. Na druhou stranu přímý let přináší výrazně vyšší komfort, trvá osm až devět hodin a máte možnost si připlatit za vstup do letištního salonku nebo si zvolit pohodlnější sezení v letadle a business class. Vidíme, že klienti o tento typ cestování mají zájem, například na některé lednové termíny do Thajska, Dominikánské republiky nebo na Maledivy už máme business class zcela vyprodanou.
Vím o vás, že jste stále v pohybu a desetikilometrová ranní procházka u vás není žádnou výjimkou. Užil byste si osobně takovou válecí dovolenou na malém atolu na Maledivách?
Není to úplně můj šálek kávy. Mám rád moře, ale od rána do večera jen jíst a válet se na pláži bych nevydržel. Škubu sebou a chtěl bych něco dělat, i když jen ležím doma na gauči a koukám se na televizi. Na druhou stranu kombinace aktivní dovolené s pár dny odpočinku mi nevadí a na Maledivách jsem byl už několikrát. Vždy jsem se ale přesouval mezi jednotlivými resorty.
Pokud bych chtěla letět na Vánoce za teplem, jaké místo byste mi doporučil?
Pokud byste si chtěla užít špičkové služby, hezké hotely, krásně vybavené pokoje a výbornou gastronomii, byla by to Dominikánská republika. Velmi oblíbený je také Zanzibar. Na něj už ale létá trochu odlišnější klientela. Dominikánská republika je spíše o tom, užít si moře, Zanzibar je pro aktivnější cestovatele, kteří chtějí jezdit na výlety nebo strávit den na safari. Na Zanzibar také zatím nejezdí tolik rodin s dětmi, protože v nás stále přetrvává představa, že rovníková Afrika není úplně ideální pro malé děti. Přitom hotely jsou tam krásné a děti si v nich užijí zábavu. A pokud bych měl doporučit aktivní dovolenou v kombinaci s relaxací, fantastické je Thajsko.
Jsou exotické destinace připravené na evropské Vánoce? Je v nich vánoční atmosféra?
Hotely se snaží vytvářet vánoční atmosféru v evropském nebo americkém duchu. Všude jsou vánoční stromky, slavnostní večeře, silvestrovské oslavy, světla a výzdoba. Mimochodem, když trochu uteču od exotiky, nejkrásněji vyzdobené místo, které jsem kdy na silvestra viděl, bylo město Funchal na Madeiře. To by asi nikdo nečekal a většina z nás by si tipla New York, ale silvestrovský Funchal je opravdu nádherný.
Jaký byl váš nejšílenější cestovatelský zážitek?
Mám štěstí, že žádné vyloženě hrozné zkušenosti nemám. Samozřejmě, pár nepříjemností už bylo – třeba když jsme měli letět do Panamy přes Frankfurt, ale kvůli zpoždění se k tomu nakonec přidaly ještě přestupy v New Yorku a Mexiku. Cesta trvala třicet hodin.
Jednou mě zase v Gambii vůbec nevzali do letadla. Oficiálně prý proto, že jsem přišel pozdě na letiště, ale ve skutečnosti šlo o to, že jsem odmítl zaplatit úplatek. Vytrestali mě za to, že jsem nedal dvacet dolarů – a kvůli tomu jsem tam zůstal o tři dny déle. Podobných příhod mám několik, ale to k cestování prostě patří.
Cestování je droga. Jak jednou začnete, chcete jezdit stále více. Platí to i pro klienty cestovek?
Ano, a zvláště po covidu, kdy jsme byli zavření doma a měli pocit, že už se nikam nedostaneme. O to více jsme se nyní rozjeli do světa. A vyhledáváme stále nová místa. Dříve, když chtěl někdo vidět něco exotičtějšího, začínal Thajskem. Po něm následovalo Bali a jet do Dominikánské republiky bylo jako sednout si do Bentley. Dnes je pro nás přirozenější odletět na týden na exotickou dovolenou.
Stáhněte si přílohu v PDF
Když se podíváme do profilů klientů, vidíme, že jezdí do destinací, do kterých se dříve tolik nelétalo. A je jedno, jestli mluvíme o různých místech v Africe nebo v Atlantském oceánu. Dříve se létalo hlavně na Kanáry, pak se k tomu přidaly Kapverdy, následně se objevila Madeira, pak Azory a nyní objevujeme Porto Santo. Místa, která jsme dříve ani nevěděli, že existují, lákají stále větší množství klientů.
Jaké novinky připravujete pro příští rok?
Nově máme v prodeji Porto Santo. Začali jsme se také dívat na menší řecké ostrovy, v letošním roce jsme se vrátili na Skyros, který se prodával velmi dobře. Do nabídky jsme také vrátili Lesbos. Rozšiřujeme nabídku letů do Albánie, včetně oblasti Vlory. Létat budeme i z regionálních letišť, jako jsou České Budějovice a Pardubice. Naším cílem je přiblížit i tyto netypické destinace klientům, kteří mají na regionální letiště blíže než do Prahy. A vidíme, že nám naše strategie funguje. Letos jsme například otevřeli spojení z Ostravy do Marsa Matrouh, a pro příští rok přidáme odlety i z Českých Budějovic a Košic.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená v zimě.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist