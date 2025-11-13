Fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu nebo firmy už dnes nikoho nepřekvapí. Tlak na energetickou soběstačnost roste, ceny technologií klesají a podmínky dotací zpřístupňují fotovoltaiku širšímu okruhu zájemců. Jenže samotná instalace panelů na střechu a výroba elektřiny nestačí. Skutečná revoluce přichází, až když elektrárna začne „přemýšlet“.
Fotovoltaika bez řízení? Majitel zbytečně přichází o výnosy
Řada majitelů fotovoltaik sleduje hlavně výrobu a spokojí se s přehledem o tom, kolik energie jejich elektrárna vyrobila. Jenže bez chytrého řízení je provoz často neefektivní a nevyužívá možnosti, které fotovoltaika dokáže reálně nabídnout. Tradičně mnoho uživatelů posílá elektřinu do sítě ve chvílích, kdy má například díky slunečnému dni, stejně jako všichni ostatní, přebytek a tržní hodnota elektřiny je nízká, nebo dokonce záporná. A naopak při vyšší spotřebě v domácnosti nebo provozu, ve špičkách, ji pak potřebuje draze nakupovat zpět. Výsledkem je nižší návratnost investice – a tedy promarněný potenciál.
A tady přichází ke slovu systémy chytrého automatizovaného řízení, které sledují nejen výrobu, ale i aktuální spotřebu objektu, předpověď počasí a především tržní ceny elektřiny. „Propojení těchto dat systémům, jako je například Cubee, umožňuje efektivně rozhodovat, kdy je optimální elektřinu uložit do baterie, kdy ji spotřebovat a kdy ji výhodně prodat do sítě. Systém automaticky hlídá ceny na trhu a sám určuje, jaký postup je aktuálně nejvýhodnější,“ vysvětluje Tomáš Formánek, ředitel společnosti Cube IT.
Systém Cubee funguje zcela autonomně – řídí provoz elektrárny, spotřebu v objektu, baterii i přetoky do sítě. Využívá přitom reálná data ze spotových trhů a přizpůsobuje strategii každé čtvrthodině dne. Výsledkem je optimalizace, která snižuje náklady na provoz a zároveň zvyšuje výnos z přetoků. Majitelé fotovoltaik díky tomu nakupují elektřinu levněji, prodávají ji výhodněji a dosahují vyšší efektivity celého systému. „Naším cílem je, aby fotovoltaika lidem nejen vyráběla elektřinu, ale také šetřila peníze bez složitého nastavování. Cubee vše řídí samo a díky chytrým algoritmům dokáže ušetřit tisíce korun ročně,“ doplňuje Tomáš Formánek.
Měřitelné výsledky: uspořené tisíce korun ročně
Podle interních dat z více než 2000 instalací po celé republice šetří uživatelé systému Cubee průměrně 10 496 korun ročně. Uživatelé, kteří mají zapojeno chytré řízení, prodávají přetoky elektřiny v roce 2025 za průměrnou cenu 2232 Kč/MWh, což je několikanásobně více než u běžných výkupních tarifů. Cubee tak zkracuje dobu návratnosti investice do fotovoltaiky v závislosti na výkonu elektrárny a kapacitě baterie o měsíce až roky. „Čím větší je baterie, tím větší může být i úspora. Systém je navržený tak, aby plně využil potenciál jak malých, tak i velkých elektráren,“ upřesňuje Formánek.
Zkušenosti z domácností i firem ale ukazují, že uspořené, respektive vydělané částky mohou být výrazně vyšší. Například domácnost s elektrárnou o výkonu 10,8 kWp a baterií 21,3 kWh dosáhla letos díky Cubee úsporu 15 408 korun. Průměrná nákupní cena elektřiny byla 1483 Kč/MWh, zatímco přetoky systém prodával za 2631 Kč/MWh.
Ještě výraznější přínos má Cubee u firemních fotovoltaických elektráren. U instalace o výkonu 50 kWp s bateriovým úložištěm 93 kWh systém ušetřil 48 843 korun za posledních 12 měsíců. Průměrná nákupní cena silové elektřiny bez Cubee totiž činila 2382 Kč/MWh a s Cubee jen 1373 Kč/MWh, úspora tak dosáhla více než 42 procent. Prodejní cena silové elektřiny bez Cubee byla 761 Kč/MWh, zatímco s Cubee 3046 Kč/MWh, tedy téměř pětinásobek. Uvedený objekt měl v posledním roce spotřebu 62 MWh. Bez Cubee by majitel zaplatil 136 004 korun, s Cubee klesly celkové náklady na 87 161 korun. Z těchto údajů vyplývá, že návratnost investice do Cubee One, která činila 19 990 korun, byla kratší než pět měsíců. Takové optimalizace nejsou výjimkou, ale důkazem, že chytré řízení má zásadní dopad na ekonomiku provozu.
Přínos systému je nejen individuální, ale správné řízení přetoků také pomáhá stabilizovat přenosovou soustavu a snižuje riziko výkyvů. Systém například zamezuje prodeji v době záporných cen elektřiny, a naopak maximalizuje výnos ve chvílích, kdy je poptávka po elektřině vysoká. To je důležité i s ohledem na stále větší počet malých výrobců energie v síti, jejichž nekoordinované chování může systém destabilizovat. Řešení jako Cubee tak mají přínos i v kontextu celonárodní energetické bezpečnosti.
Automaticky, přehledně, bezpečně
Cubee nabízí také moderní mobilní aplikaci, která uživateli přehledně zobrazuje aktuální výrobu, spotřebu, stav baterie i všechny úspory přepočtené na koruny. Zákazník tak okamžitě, v reálném čase vidí, kolik v daném okamžiku, v daný den, týden nebo měsíc ušetřil. Systém funguje plně autonomně, bez nutnosti zásahů. Pokročilý uživatel má ale kdykoli možnost jednotlivé příkazy a pravidla přenastavit podle svých potřeb, například upřednostnit vlastní spotřebu před výkupem, nebo ji naopak optimalizovat pro vyšší zisk.
Data jsou uchovávána výhradně na bezpečných serverech v Evropské unii. Odpovídá to přísným požadavkům na kybernetickou bezpečnost i ochranu a transparentní správu dat. „Naším cílem je, aby se majitelé fotovoltaik mohli spolehnout, že jejich systém je nejen chytrý, ale i bezpečný,“ zdůrazňuje Formánek.
Flexibilita pro domácnosti i firmy
Chytrý systém Cubee lze připojit k novým i stávajícím instalacím. Je kompatibilní s běžnými typy střídačů i bateriových úložišť. Zvládne malé domácí systémy i fotovoltaiky až do výkonu 99,99 kWp, což z něj činí velmi univerzální řešení.
Společnost Cubee možnosti systému neustále rozšiřuje, přidává nové funkcionality, zvyšuje přesnost predikcí, rozšiřuje podporu střídačů i baterií a zlepšuje integraci s chytrými tarify dodavatelů elektřiny. Navíc od roku 2026 bude k dispozici i cenově dostupnější varianta systému pro malé fotovoltaické elektrárny, která vychází ze stejné technologie, a zpřístupní tak chytré řízení ještě širšímu okruhu uživatelů.
Chytré řízení fotovoltaiky je klíčem k maximálnímu využití potenciálu vlastní elektrárny. Systém Cubee ukazuje, že díky propojení dat, algoritmů a predikcí lze dosáhnout nejen větší soběstačnosti, ale i výrazné úspory. V době rostoucích cen energií i nároků na efektivitu je právě taková technologie cestou, jak přeměnit fotovoltaiku v dynamický, inteligentní zdroj příjmů a stability.
Zajímá vás, kolik by mohl systém ušetřit právě vám? Na webu www.cubee.cz si můžete spočítat reálnou úsporu a zjistit, jak rychle se vám investice do fotovoltaiky s chytrým řízením může vrátit.
