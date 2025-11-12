Prezident Petr Pavel ukazuje při jednání o vzniku vlády Andreje Babiše, že hodlá být silnou politickou figurou. Dokazuje to svým požadavkem na doplnění programového prohlášení vlády, který členy koalice během středečního odpoledne hodně překvapil.
„Já si nepamatuji během svojí politické kariéry ani předtím, že by prezident zasahoval do programového prohlášení vlády,“ řekl HN místopředseda ANO Radek Vondráček. A možná ještě ostřeji se vyjádřil kandidát na ministra zahraničí a poslanec za Motoristy sobě Filip Turek.
„Programové prohlášení je zjevné, je tam ukotvení v NATO. Každý gramotný člověk pochopí, že ukotvení v NATO je obrovská hrozba pro Rusko, to snad stačí,“ uvedl Turek k prezidentovu požadavku.
Co se dočtete dál
- Co chce prezident Pavel doplnit do programového prohlášení vlády.
- V čem je Pavlův postup neobvyklý.
- Proč si Andrej Babiš za to, jak to s ním prezident hraje, může do značné míry sám.
