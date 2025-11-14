Microsoft a Sony začaly před pěti lety prodávat své konzole PlayStation 5 a Xbox Series X a S. Stávající generace herních zařízení měla netradiční start ovlivněný pandemií. Lidé zavření doma toužili po zábavě, ale výrobní závody stály.
Tato kombinace zvýšené poptávky a omezené nabídky vyvolala šílenství, díky kterému překupníci prodávali nedostatkové konzole za dvojnásobné ceny. Čipový hladomor se dotkl i grafických karet pro PC a konzole díky tomu nabízely ještě zajímavější poměr ceny a výkonu.
Po pěti letech se situace změnila. Proti všem tradicím nové konzole nejsou levnější, naopak. Zásadně se změnilo i postavení Sony a Microsoftu a hodnocení jejich konzolí. Otázkou je, zda má vůbec ještě smysl na Vánoce 2025 nějakou konzoli kupovat.
Co se dočtete dál
- Kdo se vedle Sony a Microsoftu zapojí do souboje o obýváky v příštích letech.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.