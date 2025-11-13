Vznikající koalice ANO, Motoristů sobě a SPD stranám odcházející vlády Petra Fialy i opozičním Pirátům ukazuje svaly. Poté, co minulý týden v tajné volbě navzdory předchozím dohodám neuspěl kandidát na místopředsedu sněmovny Jan Skopeček z ODS, narazila ve čtvrtek stejná strana také při volbě šéfa výboru pro bezpečnost. 

Poslanci do jeho čela navrhli jediného kandidáta – Pavla Žáčka právě z ODS. Má jít o dočasné řešení do doby, než bude jmenována nová vláda a uvolní se tak stávající ministryně obrany, Žáčkova spolustranice Jana Černochová. Žáček však v prvním ani následujícím druhém kole nebyl zvolen, získal jen čtyři hlasy ze třinácti.

