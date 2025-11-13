Vznikající koalice ANO, Motoristů sobě a SPD stranám odcházející vlády Petra Fialy i opozičním Pirátům ukazuje svaly. Poté, co minulý týden v tajné volbě navzdory předchozím dohodám neuspěl kandidát na místopředsedu sněmovny Jan Skopeček z ODS, narazila ve čtvrtek stejná strana také při volbě šéfa výboru pro bezpečnost.
Poslanci do jeho čela navrhli jediného kandidáta – Pavla Žáčka právě z ODS. Má jít o dočasné řešení do doby, než bude jmenována nová vláda a uvolní se tak stávající ministryně obrany, Žáčkova spolustranice Jana Černochová. Žáček však v prvním ani následujícím druhém kole nebyl zvolen, získal jen čtyři hlasy ze třinácti.
Co se dočtete dál
- Jak si poslanci vysvětlují krach sněmovních dohod.
- Co říkají naštvaní poslanci ODS a Pirátů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.