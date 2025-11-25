Seznamte se!

APRA sdružuje 25 špičkových českých agentur. Patří mezi ně tuzemské pobočky mezinárodních sítí, agentury, které jsou součástí komunikačních holdingů, i tuzemské agentury vedené majiteli. Najdete tu agilní malé týmy i organizace zaměstnávající desítky profesionálů.
Přísná pravidla pro členství zaručují, že agentury APRA jsou stabilní a nezmizí z trhu po prvním neúspěšném tendru. Mají historii, tedy i reference a ocenění. Zaměstnávají seniorní experty s letitou zkušeností. Podnikají v souladu s etickými kodexy.
Členská agentura musí projít certifikací, která prověří její vnitřní fungování. Členství v APRA je tak pro zadavatele zárukou, že jejich obchodní partner má „doma pořádek“.
O přijetí do APRA rozhodují ostatní členové hlasováním. Ne každý zájemce o členství nárokům napoprvé vyhoví.
Jádro APRA tvoří řádní členové — agentury. Když otevřela možnost přidruženého členství také institucím, neziskovým organizacím a firmám, přejmenovala se na Asociaci public relations a poslední A ve zkratce zůstalo jen z piety a pro lepší výslovnost. Přidružení členové nemají hlasovací práva, ale mohou využívat členské benefity. Třeba různé slevy na networkingové a vzdělávací akce.
Asociace vznikala v ovzduší porevolučního boomu, nastavovala první standardy oboru, navazovala mezinárodní kontakty. Přijala mezinárodní normy obsažené v Helsinské deklaraci, osvojila si Barcelonské principy a také je členem ICCO — The International Communications Consultancy Organisation.
APRA zachytila nástup internetu a o něco později i sociálních sítí. Nejnověji reaguje na možnosti umělé inteligence. Každý takový milník doprovázejí odborné konference, semináře a aktualizace vzdělávacích programů.
Musela reagovat rovněž na krize — na tu ekonomickou na konci desátých let nového milénia a následně na pandemii. Přes všechny výzvy byla APRA stabilní organizací garantující profesionální a etickou úroveň svých členů. Proto některé společnosti vybírají dodavatele výhradně z členů APRA.
Hlavní události z historie asociace jsme pro vás zaznamenali na následujících stranách. Do čtvrté dekády své existence vstupuje APRA mimo jiné s iniciativou, která do činnosti zapojí nejmladší generaci profesionálů. Nové nároky na obor jsou na obzoru a junioři je leckdy vidí ostřejším zrakem. Příznakem posunu do budoucnosti je také nový vizuální styl APRA, který představujeme v této publikaci.
Seznamte se!
30 let APRA
AC&C Public Relations
Komunikace se nemění – znamená to, že musíte rozumět tomu, jak lidé uvažují. To umíme. Jsme pro vás spolehlivý a stabilní partner – na trhu působíme přes třicet let a pracujeme pro největší globální i domácí hráče. Naši reputaci potvrzují desítky ocenění z České ceny za PR i mezinárodní Golden Sabre Award.
Už od roku 2002 máme mezinárodní certifikaci kvality CMS, což je záruka, že děláme komunikaci pořádně a eticky. Na jaře jsme byli recertifikováni podle standardu CMS IV, opět jako jedna z prvních agentur v Česku. Zařídíme pro vás vše, od standardní komunikace přes komplexní projekty až po krizovou komunikaci. Naše sesterská agentura SocialBooster se postará o vaše sociální sítě.
A co je nejdůležitější? Klienti u nás zůstávají dlouhé roky, někteří i přes tři desetiletí. Není lepší důkaz naší spolehlivosti a efektivity.
Jan Klíma
managing partner
T: + 420 736 751 150
E: jan.klima@accpr.cz
Martin Frýdl
executive partner
T: +420 603 419 681
E: martin.frydl@accpr.cz
Bělohorská 260/39
169 00 Praha 6
T: +420 603 118 377
www.accpr.cz
info@accpr.cz
AMI Communications
Podle PRovoke Media jsme jedna z top 50 agentur v kontinentální Evropě. V AMI Communications dokážeme naplnit veškeré komunikační potřeby klientů — od strategického plánování až po komunikaci s médii, třetími stranami, influencery a na sociálních sítích. Naše sesterská společnost PAN Solutions nabízí profesionální služby public affairs. Mezi naše klienty patří například Generali Česká pojišťovna, J&T Banka, Mattoni 1873, Třinecké železárny nebo VAFO. Dlouhodobě si zakládáme na tom, že plníme, co slíbíme –
doručujeme výsledky, které mají měřitelný dopad a reálný přínos pro klientův byznys. Naše pobočky najdete také na Slovensku a v Bulharsku.
Milan Hejl
managing partner
E: milan.hejl@amic.cz
Marek Stránský
managing partner
E: marek.stransky@amic.cz
AMI Communications
Týn 641/4
110 00 Praha 1
T: +420 234 124 112
www.amic.cz
info@amic.cz
Bison & Rose
Pomáháme budovat a udržovat dobrou pověst na veřejnosti, v médiích, mezi zaměstnanci nebo investory. Korporátní, produktovou a krizovou komunikaci pro ty nejlepší mezinárodní i české značky děláme už 25 let. V Česku, na Slovensku — a po celém světě prostřednictvím agenturní sítě Burson, jejímž exkluzivním zastoupením u nás jsme. Spolupracujeme s největšími mediálními domy. Každý den vidíte, slyšíte a čtete naše témata. Všechny potřebné komunikační profese — digitální, kreativní nebo produkční — u nás najdete pod jednou střechou. A s nimi odborníky na speciální komunikační disciplíny: finanční nebo litigační PR, krizovou komunikaci nebo employer branding.
Vážíme si vztahů, které trvají dlouho: snad proto s námi klienti zůstávají často deset, patnáct a někteří přes dvacet let. Přidejte se k nim a poznejte rozdíl!
Roman Šmíd, Vladimír Bystrov
managingpartners
E: roman.smid@bisonrose.cz, vladimir.bystrov@bisonrose.cz
Jana Lutonská, Veronika Deckerová
partners
Františka Křížka 1
170 00 Praha 7
T: +420 733 673 290
www.bisonrose.cz
poznej.rozdil@bisonrose.cz
Crest Communications
Budujeme důvěru dřív, než přijde krize. Rozumíme tomu, jak funguje byznys, proto o vaší značce dokážeme mluvit způsobem, který dává smysl vašim zákazníkům, investorům, obchodním partnerům, veřejnosti i médiím. Propojujeme strategii, data a zkušenosti, abychom z komunikace udělali konkurenční výhodu. Pomáháme firmám růst, řídit reputaci a být slyšet tehdy, když na tom opravdu záleží. Zvládáme techniky a metody media relations, sociálních sítí, digitálního marketingu, investor relations. Nabízíme mediální tréninky i pomoc při krizové komunikaci. Už více než 20 let stojíme za značkami, které vědí, že důvěra je ten nejcennější kapitál. Vysoká reputace značek našich dlouhodobých klientů zejména z oblasti realitního developmentu a stavebnictví, financí, průmyslu, techniky a energetiky je naší nejlepší vizitkou.
Crest Communications — PR agentura, která propojuje byznys s důvěrou.
Jaroslav Matyáš
managing partner
T: +420 736 515 326
E: management@crestcom.cz
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
T: +420 731 613 608
www.crestcom.cz
info@crestcom.cz
Epic Public relations
Agentura Epic PR je na trhu od roku 2014. Zabýváme se vztahy s médii, tvorbou obsahu, vytvářením komunikačních strategií, krizovou a interní komunikací, profilací na sociálních sítích a spoluprací s influencery. Mezi naše klienty patří globální i čeští lídři v oblastech právních a konzultačních služeb, průmyslu a stavebnictví, zdravotní péče, IT a telekomunikací, HR, financí, bankovnictví a technologií. V současnosti spolupracujeme například se společnostmi Randstad, Saint--Gobain Construction Products, Dentons, BDO, BCG, Rödl & Partner, Betonpres, ADAX, ANECT, Hewlett Packard Enterprise, Tesco Mobile, Europ Assistance a dalšími.
Máte co říct? Řekněte to nahlas!
Ondřej Tesař
jednatel
T: +420 725 920 730
E: ondrej.tesar@epicpr.cz
Robert Hladil
jednatel
T: +420 723 554 714
E: robert.hladil@epicpr.cz
Dukelských hrdinů 567/52
170 00 Praha 7
www.epicpr.cz
Ewing
Jsme strategická komunikační agentura, která propojuje špičkové poradenství s kreativní realizací. Pomáháme firmám řídit korporátní a krizovou komunikaci, vztahy s veřejnou správou a marketingové kampaně, stejně jako každodenní komunikaci s novináři, zákazníky a dalšími stakeholdery.
S využitím expertizy v osmi klíčových byznysových odvětvích, v datové analytice, digitálních technologiích behaviorálních dat, analýzách cílových skupin, a také díky vlastním AI nástrojům zajišťujeme, aby každé sdělení bylo přesné a efektivní. Realizujeme kompletní digitální marketing včetně správy sociálních sítí, výkonnostního marketingu, designu a nákup mediálního prostoru.
Jsme členem globální sítě nezávislých komunikačních agentur PROI a českého sdružení APRA. Naše výsledky, profesionalitu a dodržování etických standardů potvrzují četná ocenění, mimo jiné titul Consultancy of the Year pro rok 2024 udělený v prestižní soutěži SABRE Awards.
Pavlína Rieselová, Jakub Hrabovský
managing partners
T: +420 603 154 583, +420 777 855 336
E: rieselova@ewing.cz, jakub.hrabovsky@ewing.cz
Jankovcova 1603/47a
17000 Praha 7
T: +420 224 828 065
www.ewing.cz
ewing@ewing.cz
FleishmanHillard
Síla komunikace v rukou strategických poradců.
Ve FleishmanHillard věříme, že skutečná hodnota komunikační agentury se odráží v úspěchu klientů a profesním růstu lidí. Z PR agentury jsme se stali strategickým partnerem pro komunikaci i byznys.
Náš tým desítek profesionálních konzultantů vám pomůže budovat a chránit reputaci značky, tvořit 360° kampaně s dopadem, rozvíjet vztahy s médii, stakeholdery i influencery, zvládat krize, sledovat legislativu a komunikovat v online světě. To vše se zázemím největší globální komunikační sítě Omnicom.
V našem přístupu ke komunikaci kombinujeme promyšlenou strategii, jasná data, organickou kreativitu, technologie a perfektní exekuci. Tvoříme kampaně, které mají smysl a měřitelný dopad — v komunikaci i podnikání našich klientů.
Radek Maršík
managing partner
E: marsik@fleishman.com
Lomnického 1705/9
140 00 Praha 4
T: +420 224 232 650
www.fleishmanhillard.cz
prague@fleishman.com
Grayling Czech Republic
Jsme globální komunikační agentura s hlubokou znalostí lokálního trhu, na kterém působíme už od roku 1993. Kreativní a efektivní komunikace je naším posláním i vášní. Naše hlavní síla spočívá v propojení public relations, corporate affairs a public affairs. Tvoříme integrované kampaně propojující marketingovou komunikaci a spolupráci s klíčovými stakeholdery nebo influencery. Sledujeme legislativní příležitosti a hrozby, které dokážeme maximálně využít. Pracujeme pro největší světové značky z oblasti financí, technologií, automobilového průmyslu, rychloobrátkového zboží nebo energetiky. Při řešení klientských zadání a realizaci kampaní neznáme hranice — ať už geografické, nebo napříč disciplínami. Jsme součástí mezinárodní sítě, která má 50 poboček v zemích po celém světě — v každé zemi tak můžeme nabídnout ty nejlepší lokální služby s mezinárodním přesahem. Jsme Grayling.
Anna Balíčková
managing director CR & SR
T: +420 224 251 555
E: anna.balickova@grayling.com
Palackého 740/1
110 00 Praha 1
T: +420 224 251 555
www.grayling.com/our-offices/prague
prague@grayling.com
Impact PR & Consultancy
Už déle než 30 let pomáháme značkám být vidět a slyšet tam, kde to má IMPACT_.
Za Impact PR & Consultancy stojí sestry Mariana Pečená a Klára Slavíková, které kolem sebe budují jedinečný tým — propojují stálé specialisty s externími odborníky, pečlivě vybranými na míru konkrétnímu klientovi.
Díky tomu přicházíme s neokoukanými řešeními, jež fungují v praxi i v médiích.
V našem portfoliu najdete značky jako Disney Plus, Alpla nebo Philips. Stejně rádi ale spolupracujeme s menšími firmami, kde můžeme být součástí strategie od začátku — tam, kde vzniká největší IMPACT_.
Klienty si vybíráme. S potěšením spolupracujeme s těmi, kteří mají odvahu komunikovat chytře, lidsky a s přesahem.
Mariana Pečená
managing partner
T: +420 724 767 532
E: mariana.pecena@impact.cz
Pernerova 691/42, Butterfly B1
186 00 Praha 8, Karlín
T: +420 724 767 532
www.impact.cz
info@impact.cz
Konektor
Konektor je už více než 20 let pevnou součástí české komunikační scény. Skoro stejně dlouho působíme i na Slovensku a díky aktivnímu členství v mezinárodní síti Eurocom Worldwide realizujeme projekty daleko za hranicemi regionu. Rozumíme PR a víme, v jakém kontextu funguje nejlépe. Proto se zaměřujeme na integrované komunikační projekty, které propojují public relations, social media, influencery, eventy, stunty i klasickou reklamu. Klienti na nás oceňují proaktivitu, férovost a lidskost — zkrátka se s námi dobře spolupracuje. A hlavně: vždycky najdeme cestu, jak dojít do cíle a doručit výsledky, kvůli nimž si nás klient vybral.
Jaroslav Duroň
partner
T: +420 603 43 23 23
E: Jaroslav.Duron@knktr.cz
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
T: +420 277 000 450
www.knktr.cz
info@knktr.cz
Lesensky.cz
Lesensky.cz působí na trhu od roku 2009 a dlouhodobě patří mezi respektované komunikační agentury v Česku. Máme za sebou více než 800 dokončených projektů a náš tým tvoří přes 30 profesionálů, kteří jsou klientům k dispozici v centrále v Brně, v Praze i na Slovensku. V rámci uceleného konceptu Marketing360 spojujeme taktickou výkonnost marketingu se strategickou silou public relations. K projektům Lesensky.cz patří studentská kreativní agentura PR Gang, vzdělávací centrum PR Akademie a dobročinná platforma #marketingpomaha. Jsme členem APRA a světové sítě Public Relations Network.
Petr Lesenský
owner
T: +420 774 Z43 800
E: petr@lesensky.cz
Hlinky 487/35
603 00 Brno
T: +420 777 474 360
www.lesensky.cz
info@lesensky.cz
MSL Czech Republic
V MSL Czech Republic věříme, že skutečný dopad může mít jen promyšlená a nápaditá komunikace. Neomezujeme se hranicemi tradičního PR. Hledáme cesty, které efektivně zasáhnou cílové skupiny, doručí měřitelné výsledky a pomáhají značkám naplňovat jejich strategické cíle. Jako součást Publicis Groupe využíváme expertizu odborníků z různých komunikačních disciplín. Spolupracujeme se sesterskými agenturami Leo Prague a Saatchi & Saatchi. Naše projekty stavíme na třech pilířích: analytickém know-how skupiny, strategickém insightu a kreativních nápadech. Jsme držiteli dvou ocenění Agentura roku v soutěži Zlatý středník a více než 70 lokálních i mezinárodních cen. Z Prahy pomáháme našim klientům realizovat PR aktivity nejen v Česku, ale i na Slovensku a v dalších zemích CEE regionu.
Radek Vítek
business director
T: +420 725 515 505
E: radek.vitek@mslgroup.com
Publicis Groupe
Boudníkova 2514/5
DOCK in FOUR
180 00 Praha 8
www.mslgroup.cz
Native PR
Získat pozornost zákazníků a spotřebitelů je v dnešní době čím dál náročnější. V každém odvětví panuje silná konkurence a samotný výrobek či služba přestávají být dostatečnou konkurenční výhodou. Naší hlavní schopností je zajistit, aby naši klienti byli známější, důvěryhodnější, oblíbenější – prostě o krok lepší než konkurence. Jsme tým konzultantů a specialistů poskytujících profesionální služby v oblasti korporátní komunikace a public relations. Na českém trhu působíme od roku 1993 a zakládáme si na tom, aby naše řešení byla postavena na důkladné analýze, odpovídající strategii, kvalitním obsahu, a když okolnosti dovolí i kreativní formě. Interně dbáme na konstruktivní a efektivní spolupráci v duchu hesla „jeden za všechny, všichni za jednoho“.
Václav Pavelka
managing partner
Krocínova 1
110 00 Praha 1
T: +420 221 592 450
www.nativepr.cz
welcome@nativepr.cz
Ogilvy PR
PR a komunikační tým funguje na českém trhu jak samostatně, tak i v plné synergii s ostatními reklamními expertizami agentury Ogilvy, díky čemuž pro značky tvoří ucelená, strategická a dlouhodobá komunikační řešení. PR tým funguje ve třech divizích, které spolu synergicky spolupracují. V rámci korporátní komunikace poskytuje klientům organické PR firemních témat a příběhů, positiononing na poli konkurence, mediální profilaci expertů, rozvoj vztahů s klíčovými stakeholdery, interní komunikaci nebo značku zaměstnavatele. Silnou větví je též spotřebitelské a produktové PR s důrazem na obsahovou strategii, „earned-first“ PR přístup a zasazování témat značky do aktuální společenské diskuze. Dynamicky rostoucím segmentem je též expertiza Influence. V jejím rámci vyvíjíme strategie obsahových tvůrců, kteří jakožto brand ambassadoři funkčně doplňují celkový marketingový přístup.
Václav Rambousek
PR & influence director
T: +420 606 061 464
E: vaclav.rambousek@ogilvy.com
WPP Campus, Bubenská 1
170 00 Praha 7
T: +420 226 522 190
www.ogilvy.cz
info@ogilvy.cz
PEPR Consulting
Jsme ryze česká PR agentura poskytující komplexní služby v oblasti Public Relations a Public Affairs. Pracujeme pro globální i domácí lídry, mluvíme jménem mnoha světových značek a pomáháme utvářet jejich medialní obraz v Čechách i na Slovensku. S radostí konkurujeme síťovým a přebujelým agenturám. Zakládáme si na osobním přístupu, fungujeme jako jeden tým a spokojený klient je pro nás víc než vyfakturovaný přesčas.
Tvoříme komunikační strategie, které efektivně propojují svět public relations a public affairs. Pomáháme s hledáním partnerů a tvorbou koalic. Klademe maximální důraz na vzájemné synergie a naplnění potřeb našich klientů. To vše s maximální diskrétností a respektem vůči potřebám klienta.
Petr Engliš
managing director
T: +420 724 934 243
E: englis@peprconsulting.cz
Hradešínská 2547/60a
101 00 Praha 10
www.peprconsulting.cz
office@peprconsulting.cz
PRAM Consulting
S našimi klienty hovoříme o poskytování nových impulzů v jejich podnikání a získávání většího podílu na trhu. Přinášíme aktivity, které jim pomáhají být lídry ve svém oboru, a zajišťujeme, aby jim jejich stakeholdeři skutečně rozuměli. Schopnost vést organizaci či celý trh shrnujeme jediným slovem — leadability. Právě poskytování leadability je středobodem všeho, co děláme. Pomáháme klientům zvyšovat povědomí o značce, budovat a chránit reputaci i aktivovat cílové skupiny. Využíváme k tomu nástroje public relations, marketingu, public affairs a analýzy. Naším posláním je dodávat nový impulz globálním organizacím a pomáhat jim správně komunikovat se zaměstnanci, partnery, zákazníky i veřejností.
Patrik Schober
managing partner
E: patrik.schober@pram.cz
T: +420 603 177 537
Veronika Zahradníková
business development manager
T: +420 702 269 061
Na Březince 930/6
150 00 Praha 5
T: +420 224 913 000
pram@pram.cz
www.pram.cz
Stance Communications
Už více než dvacet let pomáhá Stance Communications klientům zvládat komunikaci v každé situaci — od velkých strategií až po každodenní provoz. Poskytujeme strategické poradenství, nastavujeme komunikační strategie, řešíme krizovky, staráme se o media relations, připravujeme interní komunikaci, kompletně spravujeme sociální sítě a organizujeme eventy.
Náš tým má zkušenosti, energii a chuť hledat nové cesty. Tvoří ho jak ostřílení profíci, tak mladé talenty. Stance Communications není pro klienty jen dodavatel, ale parťák, který je vždycky o krok dál, než se od něj čeká.
Z Prahy a Ostravy pomáháme například klientům z bankovnictví, zdravotnictví, farmacie, pojišťovnictví, developmentu, IT, stavebnictví, neziskového sektoru či oblasti bydlení.
Petr Soukup
managing partner
T: +420 602 231 143
E: petr.soukup@stance.cz
Palác Zlatý Kříž
Jungmannova 750/34
110 00 Praha 1 – Nové Město
T: +420 224 810 809
www.stance.cz
info@stance.cz
Svengali Communications
Nejoceňovanější PR agentura posledních let, která staví na kombinaci silné kreativy, strategického vhledu a doručování výrazných měřitelných výsledků. To je Svengali Communications. Náš tým tvoří 18 komunikačních profesionálů, bývalých šéfů komunikace mezinárodních společností, expertů na marketing, ekonomických novinářů, specialistů v on-
-line světě. Tvoříme velký komunikační hub s dominancí seniorních konzultantů, ke spolupráci zveme osobnosti napříč obory a své kampaně obohacujeme o nové prvky. Hovoří za nás více než 40 ocenění z posledních čtyř let včetně Grand Prix 2024 (APRA), Sabre Awards, dvou ocenění Agentura roku (Zlatý středník), čtyř cen Effie a dalších. Nejvíce nás ale těší to, že našim klientům přinášíme prokazatelné výsledky k jejich co největší spokojenosti.
Marek Pražák
managing partner
T: +420 731 461212
E: prazak@svencom.cz
Jindřicha Plachty 2
150 00 Praha 1
T: +420 731 461212
www.svencom.cz
svencom@svencom.cz
Topic PR
Agentura Topic PR se specializuje na dlouhodobé budování značek a jejich reputace prostřednictvím media relations a strategické komunikace. Pomáhá firmám růst od start-upů po scale-upy díky promyšleným strategiím, které dávají smysl a přinášejí konkrétní byznysové výsledky. Věří v kontinuitu a partnerství, nikoli v jednorázové výstupy.
Topic PR je členem APRA a držitelem České ceny za PR. Základem její práce jsou pevné vztahy s médii, transparentní přístup a tým zkušených profesionálů s novinářským zázemím, který spojuje strategické myšlení s kreativitou.
Klientské portfolio zahrnuje přední české i nadnárodní značky napříč obory od technologií a financí po lifestyle a zdraví. Nově agentura rozšířila své služby o influencer marketing, čímž klientům nabízí komplexní propojení komunikace, které reflektuje aktuální trendy odvětví.
Karel Pluhař
managing director
T: +420 724 442 929
E: kpluhar@topicpr.cz
Vinohradská 208/14
120 00 Praha 2
T: +420 724 442 929
www.topicpr.cz
