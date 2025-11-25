K iniciativě Férový tendr se APRA připojila již v roce 2016, podporují ji všechny členské agentury. Tato iniciativa vznikla jako společný projekt Asociace komunikačních agentur (AKA) a její sekce Digitální agentury za účelem zlepšení systému výběrových řízení na českém trhu. Jejím cílem je eliminovat zbytečné tendry, zvýšit vzájemnou důvěru mezi zadavateli a agenturami a nastavit jasná pravidla, z jejichž dodržování budou obě strany profitovat. Férový tendr se stal osvědčeným návodem, jak vybrat nejlepšího dodavatele za nejlepší cenu. S hlavními zásadami vás ve zkratce seznamujeme.
Potřebujete tendrovat?
Pokud se svým stávajícím dodavatelem nejste spokojeni, zahajujete-li spolupráci s agenturou nebo se možnosti vašeho dodavatele vyčerpaly, směle do toho! Ale! Pokud vám výběrko nařizují korporátní pravidla, ovšem vy potřebu měnit dodavatele nemáte, zkuste to procurementu vysvětlit. Jde to. V případě, že stávající agenturu chcete jen stáhnout na ceně, můžete o ni přijít. Výzkum APRA identifikoval, že agentury rozvazují spolupráci s neprofitabilními klienty. Potřebujete-li si pouze ověřit cenovou úroveň, udělejte průzkum trhu, ale nenuťte soutěžitele do strategií a kreativy, kterou nepotřebujete.
Co chtít?
PR je velmi elastická disciplína. Proto je dobré pokusit se během výběrového řízení zjistit, zda je agentura flexibilní a kreativní. Požadujte ukázky její práce pro jiné zadavatele. Sejděte se s jejími zaměstnanci, ať víte, jak uvažují a jestli si sednete lidsky. Finální a detailní už budete tvořit společně. Nechtějte ho od tendru.
Čím více, tím lépe?
Pět oslovených agentur do tendru je až až! Proč? Protože posuzovat deset návrhů a prezentací stojí více času. Čas jsou peníze. Vaše peníze. Netajte, kolik dodavatelů jste do tendru oslovili. A co když by byla nejlepší zrovna ta neoslovená agentura? Tohle nebezpečí eliminujete tak, že pětici vyvolených vyberete jen na základě zjednodušené poptávky – referencí, cenové nabídky nebo průzkumu trhu.
Co je dobrá cena?
Tendr vám poskytne cenové srovnání. Možná dojde i na různé modely – například na „success fee“ nebo odměnu odvozenou od hodnoty. Základní způsoby odměňování jsou však už dlouho stejné – za projekt, za měsíční paušál nebo za hodinu práce. Buďte ostražití v případě nápadně nízké cenové nabídky, sedmdesát procent režie agentury jsou personální náklady. O kvalitě služby rozhoduje kvalita lidí. Báchorky o levných kancelářích, které dodavateli umožňují nabídnout ceny pod standardem trhu, by vás neměly obalamutit. Šetřit se dá jedině na lidech. Až to poznáte, bude už pozdě.
K čemu použít agenturu?
Zaměstnanci jsou drazí, potřebují kancelář, počítač, telefon, auto, chtějí stravenky a pejska do kanceláře. Dodavatel je flexibilní. Dodá, co právě potřebujete. Agentura tedy doplní kapacitu interního týmu.
Také můžete ocenit pohled nezatížený provozní slepotou. Kombinace vaší znalosti firmy a extenzivní zkušenosti agentury mohou přinést nečekaná řešení.
V každém případě ale na své straně musíte počítat s někým, kdo bude mít schopnosti a čas agenturu řídit. Nejste to náhodou vy?
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Výroční publikace APRA.
