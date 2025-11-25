Všechno začíná výběrovým řízením
Udělejte si jasno v tom, koho hledáte. Má-li agentura jen chrlit tiskové zprávy, nepoptávejte superkreativní projekty. Hot-hatch místo rodinného kombi je vám k ničemu: spotřebu má deset litrů a skříň v něm neodstěhujete. Ale jestli jste naopak štika v rybníku, pak hledáte „káru“, která to dá z nuly na sto pod čtyři vteřiny.
Vybírejte podle kvality. Vousatá, ale pravdivá poučka. Levné auto poslouží, ovšem na holky s ním dojem neuděláte. Stejně jako výsledky levné agentury neohromíte váš management.
Nabídněte perspektivu. Pokud se o vás ví, že agentury střídáte jako ponožky, ty nejlepší do tendru nepůjdou. A když ano, nenabídnou vám své nejlepší lidi.
Poznejte tým. Nemusíte po agentuře chtít plán kolonizace Marsu. Nejlepší tendr, který jsem zažil? Zpracování úkolu na místě. Dvě hodiny, krátký brainstorming, strategie, nástin exekuce, diskuze s klientem. Všem ušetříte čas a uvidíte, jak nabídnutý tým funguje doopravdy.
Když se to rozjede…
Berte agenturu jako partnera, ne jako posluhovačku. Když se zadavatel k lidem z agentury chová slušně, jsou ochotni pro něj vypustit duši. Pokud se chová jako buran, motivace týmu jde do háje. To je normální ve všech mezilidských vztazích.
Udělejte si čas. PR potřebuje obsah, bez něj má prázdné ruce. Mluvte s agenturou, hledejte společně témata a příběhy… Když PR nedáte svůj čas i vy, fungovat to nebude.
Naslouchejte. Lidé z agentur pracovali pro spoustu klientů, vidí věci s nadhledem a v souvislostech. Využijte přidanou hodnotu — proto si agenturu platíte.
Důvěřujte. Věřte, nebo ne, agenturám na vás záleží. Vědí, že jejich byznys je závislý na vašem úspěchu. Proto se vám snaží radit správně — i když se vám to třeba někdy nelíbí, protože jste si to v duchu nakreslili jinak.
Využijte PR k tomu, co umí. Potřebujete-li splnit měsíční prodeje, zaplaťte si výkonnostní reklamu. PR slouží hlavně k vyprávění příběhů a dlouhodobému budování značky. To je bohužel věc, která u zadavatelů v dnešní rychlé době jede často po vedlejší koleji.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Výroční publikace APRA.
