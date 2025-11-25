Je pravda, že obě disciplíny — public relations (PR) a public affairs (PA) — mají vlastní cílové skupiny a taktiky. Problém ale je, že toto jejich vymezení způsobuje, že PR a PA týmy pracují v rámci firemní struktury často izolovaně a jejich úsilí se míjí účinkem. Přitom právě propojení PR a PA je nezbytné pro vytváření účinných komunikačních strategií. Společně nejlépe fungují při zvládání krizí nebo při budování důvěry a vlivu v prostředí, kde se prolíná byznys, veřejné mínění a politika. Takže prakticky všude.
Přirozené propojení
Profesionálové v oblasti PA se zaměřují především na budování vztahů s tvůrci politik, regulátory či dalšími zájmovými skupinami s cílem prosazovat cíle své organizace. Tato práce bývá v porovnání s PR často méně viditelná, výsledky většinou trvají déle, ale mívají zásadní dopad na podnikání. Úspěšné firmy usilují o to, aby jejich téma proniklo do širšího mediálního i politického diskurzu. Aby bylo jednoduše řečeno „na radaru“ politiků, když se rozhoduje o prioritách. V nadsázce bychom tak mohli PA popsat jako „PR pro velmi specifickou cílovou skupinu“.
Většina firem to dobře zná — politici (a s nimi i jejich poradci) se přirozeně zajímají o veřejné mínění, které je do značné míry formováno médii. Pokud se podaří dostat jejich téma do centra pozornosti veřejnosti, začne ho reflektovat i politická scéna. PR tak může být účinným nástrojem pro ovlivňování politických rozhodnutí. Z praktického hlediska to pro interní týmy znamená jediné: vytvářet integrované komunikační strategie, kde se PA aktivity přirozeně propojují s PR a naopak.
Příkladem může být technologická firma čelící novým pravidlům v oblasti umělé inteligence. PA využívá k dialogu s regulátory o etickém rámci AI, zatímco PR tým zvyšuje povědomí veřejnosti o tom, jak tato technologie pomáhá například ve vzdělávání či zdravotnictví, čímž získává podporu veřejnosti pro rozumnou regulaci.
Strategická výhoda
Jak tedy začít? Jednoduše. Položte si otázku, zda jsou vaše PR a PA týmy skutečně sladěné. Identifikujte místa, kde spolupráce vázne, a vytvořte příležitosti, jak propojení obou přístupů posílit. Řada komunikačních a regulatorních týmů má hlubokou expertizu v jedné disciplíně, ale chybí jim kapacita či znalost té druhé. V takovém případě může zásadně pomoci spolupráce s integrovanou agenturou, která umí poskytnout experty napříč disciplínami. Pro každého klienta složí na míru tým z PR a PA expertů, kteří se postarají o to, aby byly komunikační aktivity nejen sladěné, ale aby se vzájemně posilovaly. Jen tak dosáhnete toho, že vaše sdělení doputuje maximálně efektivně ke všem cílovým skupinám.
Integrovaný přístup zlepšuje reputaci, posiluje vliv a přispívá k dlouhodobému úspěchu firem. Firmy, které rozpoznají význam této synergie, získají strategickou výhodu v nepředvídatelném prostředí.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Výroční publikace APRA.
