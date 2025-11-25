K čemu je dobrá PR agentura? Reklamní branže se postará o růst brandu a podporu prodeje, digitální agentura doručuje měřitelné výsledky v on-line světě. Ale co PR? Část firem tápe, zda obor skýtá možnost doručovat komplexní a výrazné výsledky. Ano, kvalitní PR dokáže posilovat reputaci. Jenže ne pro každého je to téma. A pak jsou tu v očích mnohých už spíše jen výsečové aktivity — podpora ESG, HR, vztahy s komunitami nebo krizová komunikace.
Mnoho firem netuší, zda PR dokáže iniciativně a systematicky posouvat brand kupředu, pomáhat byznysu. Obor mají zafixovaný jako víceméně výkonnou složku, jejímž úkolem je přidat podporu v neplacených formátech kampaním, které připlují „shora“ — většinou od reklamních agentur.
Vybrat silné téma
PR skýtá pro značky mnohem širší možnosti. Kde to „pole“ je? Ve strategické práci s obsahem — v propojení brandů se silnými a nosnými tématy. Tedy buď s něčím, co aktuálně hýbe společenským děním, nebo ještě lépe s hlubšími hodnotovými náměty, které mají dlouhodobý potenciál.
Jednoduše pro daný brand vyberete vhodné výrazné téma rezonující ve veřejném prostoru, které žádný silný hráč nebo konkurent nerozvíjí, a to v jeho prospěch dlouhodobě vytěžujete. Ideální je takový stav, kdy si oblast „zprivatizujete“ a téma máte čistě pro sebe. V tomto nastavení pak propojujete aktivity napříč komunikačními kanály. Od (možné) reklamy přes sociální média a spolupráci s influencery až po media relations. Hlavní směr zachováte co nejdelší dobu a dotváříte k němu jednotlivé kampaně.
Vysoká efektivita
Skvělým příkladem budiž to, jak Radegast opanoval téma šetření s vodou, kolem kterého tvoří několik let množství různých aktivit. Výsledkem jeho práce je měřitelný růst popularity značky, který se pozitivně propisuje do obchodních výsledků.
Podstata takové dlouhodobé kampaně je přitom v „organickém“ základu. Zkrátka máte dostatečně zajímavý obsah, za jehož šíření si nemusíte za každou cenu platit mediální prostor. Pro větší dopad můžete projekt „přikrýt“ reklamou, ale velké penzum příležitostí — základnu — máte v organické PR oblasti. Napojit silné téma na brand, podpořit tak jeho byznysové zájmy, a přitom vykazovat výtěžnost vynaložených investic a dosažených výsledků, to je jasné „win-win“ řešení. Nejlepších výsledků se dosahuje ve chvílích, kdy má u podobných třistašedesátkových projektů jeden partner na starosti celou kampaň nebo její větší část. Při rozkouskování mezi vícero týmů je nutná výrazná dodatečná koordinace, aby všichni tvořili skutečný tým.
Firmy by měly zbystřit ještě z jednoho důvodu: moderní, odvážné a dostatečně robustní obsahové agentury s PR základnou jsou ve srovnání s většími sestrami z kreativního průmyslu zvyklé pracovat s uměřenějšími rozpočty, a mají tak dobrý předpoklad vykazovat vysokou efektivitu.
