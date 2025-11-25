Nejde jen o to, být slyšet, ale být důvěryhodný, mít dopad a otevírat relevantní témata, která v publiku rezonují. Fragmentace cílové skupiny i komunikačních kanálů a tlak na autenticitu vyžadují sofistikovanější přístupy. Zákazníci i partneři očekávají transparentnost, smysluplné příběhy a schopnost značek „prorůst“ do popkultury.
Příkladem je takzvaný Netflix efekt, kdy se téma filmu či seriálu stane fenoménem ovlivňujícím společenskou diskuzi a chování. Seriál Dámský gambit zvýšil zájem o šachy, minisérie Adolescent otevřela debatu o digitální závislosti a duševním zdraví mladistvých. PR tak může využívat a vytvářet kulturní momenty, na něž lze skrze obsah a odborníky navázat edukací a cílenou pomocí.
Dnešní PR profesionálové jsou především stratégové a kreativci, kteří rozvíjejí příběhy rezonující ve společnosti a generující přirozenou veřejnou debatu a organický zásah napříč komunikačními kanály. Funkční PR má silnější brandovou a společenskou hodnotu než pouhá publicita. Jde o řízení reputace, budování vztahů a vyprávění příběhů ovlivňujících chování. Dopad se neměří jen mediálními zmínkami, ale změnou vnímání, chování a byznysovými výsledky.
Od viditelnosti ke kulturním fenoménům
Role PR se proměnila z tradičních „media relations“ na integrovanou reputační strategii propojující marketing, byznys, data i společenské a kulturní dění. PR dnes velmi aktivně spolupracuje i s tvůrci obsahu a influencery, již se stali klíčovými partnery. Příkladem je řada značek včetně například brandu Gymshark, který naprosto upozadil investice do tradičního mediálního prostoru a vyrostl díky autentickému obsahu fitness influencerů budujících loajální komunitu a organický „buzz“.
PR není jen podpůrná marketingová disciplína, ale strategické partnerství, které často vstupuje do nejvyšších pater vedení firem. Příkladem důležitosti PR pro změnu vnímání firmy je třeba Satya Nadella, současný generální ředitel Microsoftu, jehož strategická komunikace (transparentní interní komunikace a otevřený dialog s médii) postupně zcela transformovala vnímání firmy na inovativního lídra, posílila reputaci a akcelerovala kladnou tržní reakci.
Příběhy, které rezonují
Ikonickou značku netvoří jen rozpočet, ale kreativita, strategie, konzistence, odvaha a relevance. Nike projektem „Just Do It“ vyprávěl inspirativní příběhy sportovců, budoval emocionální vazby a stal se součástí kulturního dialogu. Apple mistrně využívá PR k budování očekávání a exkluzivity (řízené úniky, propracovaná keynote), generuje získaná média (earned media), posiluje FOMO a upevňuje pozici inovátora. Vnímání těchto značek je výsledkem desetiletí konzistentní komunikace a neustálé snahy udržovat a posilovat vlastní relevanci. Coca-Cola se kontinuálně strategicky adaptuje a zapojuje do popkultury (Olympijské hry, „Share a Coke“), české pivovary (např. Radegast s ochranou vody) budují značku na tradici a lokální hrdosti, sponzorují akce a vyprávějí příběhy budující loajalitu a pozitivní mediální obraz.
AI, autenticita a propojené zážitky
V příštích pěti letech poroste význam AI v analýze dat, personalizaci komunikace a predikci krizí. V influencer marketingu pomůže AI s kvantitativní prací, ale výběr tvůrců a posouzení autenticity zůstane lidskou doménou. Výzvou je využít AI efektivně a zároveň stavět na lidské přidané hodnotě. Zvítězí totiž ti, kteří efektivně využijí nástroje umělé inteligence, ale nepřestanou přitom být lidmi a klást důraz na činnosti a kompetence, jež zvládne nejlépe obsloužit právě člověk.
Stáhněte si přílohu v PDF
Témata společenské odpovědnosti firem (CSR) budou vyžadovat autenticitu a prokazatelné činy. Patagonia je příkladem značky, která závazek k udržitelnosti komunikuje konkrétními kroky (opravy oblečení, lobbing, odvádění zisku). Veřejnost tak „neopíjí rohlíkem“, ale autenticky buduje důvěru a vytváří komunity, které souznějí s filozofií značky.
Dále poroste také význam propojování online a offline zážitků. Hybridní eventy a silný online obsah (livestreamy, UGC – user generated conten) doplněný o osobní kontakt vytváří dlouhodobou hodnotu. Vystoupení šéfa Applu nebo Red Bull s globálními akcemi, jejichž příběhy se šíří online, přinášejí globální dopad a posilují image značky.
Firmy se musejí na tyto změny připravit: otevřít se diskuzi s PR experty, investovat do datové analytiky, vzdělávat týmy, naslouchat publiku a sledovat svět kolem sebe. Lídři by měli vnímat PR ne jako pouhý náklad, ale jako strategickou investici přinášející silnější reputaci, loajální zákazníky a skrze to i lepší byznysové výsledky. V době, kdy viditelnost nestačí, je chytré PR s dopadem pro prosperitu firmy nepostradatelné. Ikonické značky se rodí z příběhů, jež lidé chtějí slyšet a sdílet, a ty jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Výroční publikace APRA.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist