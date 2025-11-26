Vánoce jsou její oblíbené svátky odmala, zároveň si všimla, kolik stresu přináší lidem kolem ní. Proto se rozhodla, že ho z nich sejme. „Nejde jen o stromeček, ale i o slavnostní tabuli, výzdobu oken, celkovou atmosféru. Každý chce mít všechno krásně nazdobené, jenže se do toho přidávají ještě pracovní povinnosti a shon se sháněním dárků,“ uvědomuje si Stela Lukešová. Firma, která připraví výzdobu, jim podle jejího názoru může v tomto ulehčit.
Jsou Češi připravení na to, nechat si od cizího člověka ozdobit vánoční stromeček?
Na začátku je vidět, že k tomu přistupují opatrně. Nakonec to ale většinou dopadá tak, že začnou stromečkem a postupně si nechávají dělat i další výzdobu, od krbu po zahradu. Trend neustále roste. Zákazníci, kteří si stromeček nechají vyzdobit jednou, se opakovaně vracejí. Vyhledají nás proto, že nemají čas nebo cit pro design, ale zároveň touží po originalitě.
Kdo si nechává zdobit stromeček? Tipla bych si, že bohatý manažer.
Naopak. Máme širokou škálu zákazníků. Lidé si nechávají zdobit velké stromečky v prostorných interiérech, ale i malé nebo závěsné dekorace v garsonkách. Občas někdo objedná zdobení stromečku pro své rodiče nebo prarodiče, aby jim udělal radost. Zdobíme také pro firmy nebo obchodní centra.
Jak bych si měla letos vyzdobit stromeček, aby byl trendy?
U vánočních stromečků jdou trendy stranou. Každý je originál a záleží jen na vašem vkusu. Když už vybírat, tak podle interiéru, protože ne vždy, co je trendy, vám s ním bude ladit. Například proutěné ozdoby a dekorace nebudou vypadat dobře v hodně moderních prostorách. Většinou ale stejně vyhrávají různé kombinace podle představ zákazníka.
Hodně v oblibě jsou velké ozdoby, aby stromeček působil výrazněji. Před několika lety zákazníci preferovali spíš menší dekorace, aby byla výzdoba rozmanitá. Dnes je to naopak. Velké ozdoby, světelné prvky, něco, co zaujme na první pohled a působí honosněji. Větší ozdoby už zákazníky neděsí. Ještě před pěti lety, když jsem zmínila dvaceticentimetrovou ozdobu, zákazník reagoval, že mu zabere celý stromek. Dnes už se toho nebojí.
Letos máme i novinku, ozdobu o velikosti třináct centimetrů, která uvnitř svítí a otáčí se. Je to jako malý kolotoč nebo vesnička. Stačí jedna taková ozdoba umístěná na viditelném místě, a stromeček hned viditelně ožije.
Co je ještě v kurzu?
Je zajímavé sledovat, jaké barevné kombinace zákazníci v jednotlivých vánočních sezonách preferují. Před čtyřmi lety byla v kurzu bílá barva, ale teď se poslední roky opět vrací jako dominantní červená. Samozřejmě je to klasická vánoční barva, ale v poslední době její obliba výrazně stoupla, často se kombinuje se zelenou nebo stříbrnou. Jednou z trendových barev je petrolejová, která je i za mě nádhernou barvou pro ozdoby na stromečku.
Liší se nějak český vkus od zbytku světa?
Co se týče Česka, máme oproti zahraničí několik let zpoždění, než k nám nějaký barevný trend dojde. Proto je i skvělé nechat si ozdobit stromeček každý rok jinak. Jeden rok můžete mít náladu na zasněžený styl, další si uděláte klasické červené Vánoce, jindy zase pozvete domů přátele a dáte přednost modernějšímu vzhledu nebo si necháte ozdobit stromeček jako ze svých dětských let, se spoustou barev.
Jak se správně zdobí vánoční stromeček?
Začíná se samozřejmě světelným řetězem a pak vždy záleží na povaze dekorací, kterými ho chcete ozdobit. Pravidlem je, že napřed navěšujete velké dekorace. Ty, které chcete, aby byly nejvíc vidět. Ty se umisťují do prostoru, kde mají vyniknout. Postupně doplňujete další. Například, kdybych zdobila kulatými ozdobami, k tomu přidávala různé tvary, látky nebo květiny, postupovala bych tak, že nejdřív vložím ty větší ozdoby, rozložím je symetricky, aby nebyly všechny vedle sebe, pak doplním látky, větvičky a nakonec přidám menší ozdoby a tvary.
Zavěšují si lidé ještě čokoládové figurky?
Ano, hlavně to dělají rodiny s dětmi. V některých případech necháváme na stromečku záměrně prázdná místa, protože víme, že si rodina chce přidat ještě něco osobního, například ozdoby vyrobené dětmi ve školce nebo rodinné se jmény.
Stela Lukešová (38 let)
majitelka Laalu
Majitelka a zakladatelka firmy Laalu, která se zaměřuje na dekorování vánočních stromků, exteriérů a interiérů.
Svou celoživotní vášeň pro Vánoce proměnila ve vlastní podnikání.
Co domácí mazlíčci? Jak se stromky přizpůsobují jim a strhávají vám je?
Ano, už se nám stalo, že zákazníkovi kočka vyskočila na stromeček a museli jsme přijet na zdobení ještě jednou. Proto se vždy ptáme, zda klient má doma zvíře. Jako ochranu pak volíme třeba to, že vůbec nepoužíváme skleněné ozdoby nebo takové, které cinkají, odrážejí světlo nebo jinak kočky lákají. Samozřejmě se dají stromky různě upevňovat, a to včetně vánočních ozdob. Pokud stromeček není vhodný do domácnosti s domácím mazlíčkem, tak ho zákazníkovi nedoporučíme a vysvětlíme i proč. Většina mazlíčků je dobře vychovaná, ale pro jistotu vymýšlíme různá opatření, aby byly případné škody minimální.
Jak dlouho vám zdobení stromečku trvá?
Každý stromeček se zdobí trochu jinak. U živého nejsou větvičky tak bohaté, takže si nemůžete pomoci tím, že je třeba posunete nebo upravíte do požadovaného tvaru a šířky. Zdobení je tedy náročnější. Umělý se zdobí snáz. Celková doba zdobení závisí nejen na typu stromečku, ale i na tom, jaké dekorace použijete a jak chcete, aby vypadal. Pokud si přejete jednoduchý jen s kulatými ozdobami, třeba 60 až 80 kusů, může to trvat i se světýlky zhruba dvě hodiny. Jestliže chcete mašličky, postavičky, kytičky a další dekorace, čas se výrazně prodlouží.
Co nestandardního jste už na stromeček aranžovali?
V mateřských školách například plyšáky nebo pro klienta ze zahraničí stromeček ve stylu mexického svátku Día de Muertos. Před několika lety jsme měli hodně poptávek na stromečky vyzdobené plameňáky a hamburgery.
Možná bych spíš dala pár tipů, když nevíte, co si na stromek dát. Krásně použít se dají nejrůznější mašle a stuhy z dárků, které určitě má každý doma. Další možností jsou hvězdy nebo látky, které vám zbyly z loňské výzdoby vánoční tabule, třeba organza. Když ji už nepotřebujete, můžete z ní vytvořit kokardy, stačí ustřihnout a nařasit.
Velmi oblíbené jsou i pohyblivé postavičky jako například hýbající se nohy Santa Clause nebo paní Santové.
Jaké požadavky mají firemní zákazníci?
Typickým požadavkem je, abychom to udělali hodně rychle a během prvního adventu. Někteří chtějí, abychom přišli během pracovní doby, kdy jsou v kancelářích, někteří po pracovní době. Často z provozních důvodů, aby se dekoratéři nepohybovali v běžném provozu a na zaměstnance tak druhý den ráno čekalo překvapení v podobě vánoční výzdoby.
U soukromých zákazníků je práce většinou jednodušší, protože výzdobu provádíme v jejich domácnostech, kde nejsou žádná provozní omezení. U nich se i setkáváme s větší důvěrou, například nám nechávají klíče a těší se, že konečný výsledek bude pro ně překvapením.
Co se týče kvality výzdoby, je náročnost zhruba stejná. Jen u firem ještě navíc zdobíme ve firemních barvách nebo přidáváme ozdoby s jejich logem.
Co všechno ještě zdobíte?
Základem je vánoční stromeček, od kterého se většinou odvíjí celkový barevný tón i styl ostatní výzdoby. Na něj pak navazují ostatní dekorace jako krby, poličky a další části interiéru. Vánoční výzdoba se netýká jen obývacího pokoje, ale často i kuchyně, jídelny nebo dětských pokojů. Do obýváku obvykle patří hlavní, velký vánoční stromeček, zatímco do dětských pokojů volíme menší varianty. Přidáváme také různé světelné dekorace, zdobí se zábradlí světelnými girlandami či řetězy a také vánoční tabule, která bývá doplněna o prostírání, dekorační talíře, svícny, kytice nebo věnce. Zákazníci si také nechávají zdobit exteriér – venkovní stromy a keře v zahradě, terasu, balkon, plot a hlavně světelnými řetězy nasvítit celý dům. Při venkovním použití je důležité volit kvalitní řetězy s dostatečným stupněm krytí a dodržovat bezpečnost při připojování do elektrické sítě.
Jaký vy sama máte stromeček?
Využívám toho, že máme půjčovnu, takže každý rok jiný, a mám ho už od začátku listopadu. Respektive mám celkem čtyři. Hlavní v obývacím pokoji, další v ložnici, jeden v dětském pokoji a jeden v pracovně. Každý z nich je laděný trochu jinak, aby zapadl do daného interiéru. Vloni jsem měla hlavní stromeček se světelnými hůlkami, letošní je v champagne barvách.
Jaký největší stromeček jste zdobili?
Největší měl kolem patnácti metrů. Byl to živý, venkovní vánoční strom, který jsme zdobili pro jednu firmu. Často je poptávají firmy do vnitrobloků nebo obce na náměstí. Způsob zdobení je ale pořád stejný, ať už jde o stromeček vysoký sto centimetrů, nebo patnáct metrů.
Na jaké zdobení nejraději vzpomínáte?
Jedním z mých nejhezčích zážitků bylo, když jsme zdobili Pražský hrad a dostali se do prostor, kam se běžný návštěvník nedostane. Podobně to bylo i s výzdobou pro Národní muzeum. Cítíte obrovskou zodpovědnost, když víte, že vaši práci uvidí tisíce lidí. Samozřejmě zodpovědnost cítím u každé zakázky, ale u veřejných míst je to přece jen něco jiného. Je to větší tlak, ale i silnější emoce.
