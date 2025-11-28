Evropské nařízení proti odlesňování nakonec s největší pravděpodobností od začátku příštího roku platit nezačne. Členské státy i Evropský parlament se tento týden shodly na ročním odkladu, který má být formálně potvrzen do konce prosince. Informaci HN potvrdila europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS).
Nařízení známé pod zkratkou EUDR (EU Deforestation Regulation) se týká sedmi základních komodit – dřeva, kaučuku, skotu, kakaa, kávy, sóji a palmového oleje – výrobků z nich, namátkou třeba nábytku, čokolády, pneumatik, papíru, kůže i kosmetiky. Regulace tak má zasáhnout širokou škálu odvětví od potravinářství přes stavebnictví až po automobilky.
Co se dočtete dál
- Kdo v Bruselu blokoval roční odklad Evropského nařízení proti odlesňování a proč.
- Proč státy odmítly původní zjednodušení, které komise nabízela.
- Kdy přesně začnou nová pravidla platit pro jednotlivé typy firem.
