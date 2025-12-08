I když za sebou máte více než dvacet let na trhu a tržby téměř dvě miliardy korun, na českém e-commerce trhu vám to žádnou jistotu nedává. Vysoce konkurenční a proměnlivé prostředí nutí i největší hráče neustále obhajovat své právo na existenci. E-shop Vivantis se proto ve snaze vymanit se z pasti průměrnosti a vyprofilovat se pustil do výrazné proměny. Nové vedení v čele s CEO Martinem Komorou přišlo s novou strategií a také zaměřením na mladší cílovou skupinu: generaci Z a mladé mileniály, k nimž mluví prostřednictvím modernější vizuální identity a vyhraněnější komunikace.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se změnila strategie Vivantisu.
  • O co se chce v budoucnu opřít.
  • Proč rozjeli vlastní prodejnu.
  • Jak jim pomáhá AI a Google Ads.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.