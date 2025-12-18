Obchodník podporuje v předvánočním období, konkrétně v listopadu a prosinci, provozní zaměstnance v prodejnách příspěvkem v hodnotě až 3000 korun. Děkuje jim za každodenní práci a servis zákazníkům. Navíc získají stejně jako všech 20 tisíc zaměstnanců slevu na rodinný nákup či vánoční balíček delikates.
Vánočním příspěvkem i benefity chce zaměstnancům poděkovat za každodenní úsilí a práci, kterou dělají pro zákazníky. „A obzvláště teď v náročném adventním čase. Věříme, že naše prodavačky, pekaře, zelináře či skladníky potěší příspěvek v celkové hodnotě až 3000 korun. Vánoční příspěvek už šestým rokem doplňuje každoroční navyšování mezd. To letos proběhlo v dubnu a provozní zaměstnanci v prodejnách si polepšili v průměru o šest procent. V součtu za poslední tři roky jsme mzdy navyšovali v průměru o 26 procent,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.
Balíček dle výběru i vánočka
Všichni zaměstnanci si mohou již tradičně během prosince vyzvednout prostřednictvím aplikace Můj Albert v jedné z 350 prodejen speciální vánoční balíček s exkluzivními produkty. Na výběr přitom mají z různých druhů produktů, takže zvolí ten, který nejlépe vyhovuje jejich preferencím. Kromě balíčku mohou přes aplikaci získat zdarma také sváteční vánočku. V neposlední řadě Albert všem zaměstnancům poskytuje 15procentní slevu na rodinný nákup, kterou aktivují opět v aplikaci.
Vánoční benefity doplňují celoroční péči a širokou nabídku výhod, které Albert svým zaměstnancům poskytuje. Společnost se může pochlubit certifikací Top Employer, oceňující kvalitní pracovní podmínky i přístup k lidem, a dlouhodobě klade důraz na podporu zdraví a wellbeingu.
Článek vznikl ve spolupráci se společností Albert.
