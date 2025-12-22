Strojírenská skupina Anacot Capital podnikatele a exministra Pavla Drobila udělala svou první zahraniční akvizici. Koupě výrobce ložisek a ozubených kol v malém slovinském městě Trzin ale není úplným krokem do neznáma. Slovinská společnost, která zaměstnává zhruba 150 lidí, je klíčovým zákazníkem jedné z firem ve skupině. Anacot si tak akvizicí sáhne na větší marže a zároveň je to i „bezpečnostní pojistka“ proti konkurenci.
Co se dočtete dál
- Proč Anacot Capital expandoval do Slovinska.
- Jaké jsou hlavní obory, v nichž nově získaná firma působí, a jaké jsou její výsledky.
- Jak Pavel Drobil akvizici financuje a koho u ní vezme do hry.
