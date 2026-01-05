Donald Trump ani po svém zvolení neopomněl hlásat, že mu v roce 2020 Joe Biden „ukradl“ volby a připravil ho o šanci rovnou pokračovat v jeho mandátu. Díky „volebnímu podvodu“, který se sice podle americké justice nikdy neodehrál, dostal republikán šanci pokusit se o návrat později a vládnout v době, kdy USA čekají tři velké události: oslava 250 let americké nezávislosti, pořadatelství světového šampionátu ve fotbale a letní olympiády. „Větší už to být nemůže,“ pochvaloval si znovuzvolený americký prezident. První dvě akce se konají už v roce 2026.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Trumpa čekají „veselice“ i mnohem zásadnější události. Jaké?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.