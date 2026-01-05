Donald Trump ani po svém zvolení neopomněl hlásat, že mu v roce 2020 Joe Biden „ukradl“ volby a připravil ho o šanci rovnou pokračovat v jeho mandátu. Díky „volebnímu podvodu“, který se sice podle americké justice nikdy neodehrál, dostal republikán šanci pokusit se o návrat později a vládnout v době, kdy USA čekají tři velké události: oslava 250 let americké nezávislosti, pořadatelství světového šampionátu ve fotbale a letní olympiády. „Větší už to být nemůže,“ pochvaloval si znovuzvolený americký prezident. První dvě akce se konají už v roce 2026.
