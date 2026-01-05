Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent. V televizi CNN Prima News to v neděli řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl. Za největší inflační riziko považuje to, pokud by do čtyř let rozpočtové schodky neklesly a hospodaření státu by nebylo vyrovnané. Úroková sazba je od počátku května na 3,5 procenta. Inflace v listopadu meziročně zvolnila na 2,1 procenta.
„Budeme přísní. To znamená, že se budeme snažit držet sazby nad inflací. Jak moc to bude, o tom se budeme teprve radit. Necháváme si všechny možnosti otevřené. Letos mohou jít (sazby) malinko dolů, nebo budou stabilní. Pokud se objeví inflační rizika, nebudeme váhat a zvedneme je. Cílíme hlavně na rok 2027 a 2028, aby dál inflace byla nízká,“ řekl Michl.
Podle guvernéra není možné čekat, že by hypotéky byly tak levné jako dřív. „Nejsem tady od toho, abych podporoval levné hypotéky. Náš mandát je nízká inflace,“ řekl guvernér. Podle něj si lidé musí sami udělat srovnání nabídek a tlačit na konkurenční banky, aby jim peníze daly levně. „Nikdo nemůže čekat, že budou ty hypotéky tak levné, jako byly dřív. To byla velká chyba ČNB, že dlouho držela sazby pod inflací, více než 10 let. To se nesmí opakovat,“ řekl Michl. Druhou chybu podle něj centrální banka udělala, když před lety kvůli oslabení koruny pustila do oběhu příliš mnoho peněz.
Podle guvernéra budou sice kvůli sazbám dražší hypotéky, ale zase se vyplatí spořit. „Když se dívám na příští roky, chtěl bych nabídnout lidem klid na práci, na investiční rozhodnutí,“ řekl Michl. Mladí by podle něj měli investovat měsíčně z výdělku 300 až 500 korun, a to nejlépe do akcií.
Za největší inflační riziko guvernér považuje to, pokud by se nepodařilo do čtyř let snížit rozpočtové deficity a zadlužování. „Klíčem je nikoliv to, jak dopadne rozpočet na rok 2026, ale jaké to bude do čtyř let, aby byly vyrovnané finance,“ dodal.
Vláda ANO, SPD a Motoristů chystá návrh rozpočtu s vyšším schodkem. V programovém prohlášení slibuje rušení reformních změn předchozího kabinetu či další nová opatření ke zvýšení výdajů či snížení daní firmám a odvodů živnostníkům.
Michl stojí v čele ČNB od července 2022, od prosince 2018 byl členem bankovní rady. V minulosti hlasoval pro ponechání nízkých sazeb či pro jejich snižování. Předtím působil mimo jiné jako poradce lídra ANO Andreje Babiše.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist