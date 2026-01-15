Energetická transformace klade stále vyšší nároky na infrastrukturu. Důležitá je rychlost a schopnost reagovat na potřeby zákazníka i proměnlivou výrobu a spotřebu elektřiny. Stoupá poptávka po rychlé výstavbě rozvoden, energetických center či bateriových úložišť. Tyto požadavky uspokojí prefabrikované modulární energetické stavby, E‑housy, které umožňují rychlé nasazení i snadné rozšíření a dávají smysl i z hlediska udržitelnosti a financování, vysvětluje József Maschek, ředitel pro oblast Smart Infrastructure společnosti Siemens.
Energetika v Evropě prochází rychlou proměnou. Jaké hlavní trendy zvyšují poptávku po modulárních řešeních typu E‑house?
Energetická soustava se dnes výrazně elektrifikuje a zároveň se stává mnohem komplexnější. Přibývají obnovitelné zdroje, bateriová úložiště, noví výrobci i spotřebitelé, kteří jsou zároveň dodavateli. To klade obrovské nároky na flexibilitu sítě a rychlost, s jakou je potřeba infrastrukturu vybudovat nebo upravit. Modulární řešení typu E‑house na to reagují velmi efektivně – umožňují rychlé nasazení, snadné rozšíření nebo demontáž a zároveň mají vysokou technickou úroveň.
V čem je princip prefabrikovaného E‑housu revoluční a proč se jeho význam v poslední době zvyšuje?
Zásadní je odklon od tradičního pojetí energetických staveb. Nejde o klasický betonový objekt, do kterého se technologie teprve postupně instalují. E‑house je prefabrikovaný modulární celek, který vzniká v kontrolovaném prostředí výrobní haly. Lze si to představit jako stavebnici, kdy jednotlivé moduly kombinujeme podle potřeb zákazníka.
Výsledkem je řešení přesně na míru zákazníkovi s důrazem na flexibilitu a bezpečnost, které dodáváme v řádu týdnů. E‑housy mají navíc ještě jednu velkou výhodu – jsou flexibilní a udržitelné, a proto banky projekty s jejich využitím rády financují.
Často u E‑housů zdůrazňujete rychlost dodávky a předinstalovanou technologii. Můžete popsat, jak vypadá celý proces od návrhu po předání zákazníkovi?
Proces bych rozdělil do pěti hlavních fází. Začínáme detailním návrhem a plánováním, kde řešíme technické požadavky i budoucí rozšiřitelnost. Následuje konstrukční fáze a samotná výroba modulů. Ve třetím kroku instalujeme hlavní technologii – rozvaděče pro vysoké a nízké napětí, transformátory, případně bateriové systémy. Za čtvrté to jsou pomocné systémy jako klimatizace, vytápění, chlazení nebo protipožární ochrana. A pátou, velmi důležitou fází je kompletní testování. Společně se zákazníkem všechno zkoušíme ještě před expedicí a teprve potom celek transportujeme na místo určení.
Jak velký rozdíl v praxi znamená to, že se E‑house kompletně sestavuje a testuje už v hale? A jak to ovlivňuje spolehlivost a bezpečnost výsledného řešení?
Parametry jsou plně srovnatelné s tradičním řešením, ale celý postup je výrazně rychlejší a bezpečnější. V místě instalace už v podstatě jen propojujeme jednotlivé moduly, což trvá řádově dny až týdny, nikoliv měsíce jako u betonových objektů. Navíc E‑housy budují odborníci, kteří systém od začátku navrhovali a stavěli, takže se minimalizuje riziko chyb. A je to také velká výhoda i z pohledu bezpečnosti práce, protože nejde o klasickou stavbu s mnoha subdodavateli, ale o kontrolovaný proces s kvalifikovaným týmem.
E‑house je komplexní celek s transformátory, vysoko‑ i nízkonapěťovými rozvaděči, bateriemi či dalšími systémy. Které technologické prvky dnes zákazníky zajímají nejvíce?
V E‑housech můžeme využít všechny technologie pro vysoké i nízké napětí. Velký důraz zákazníci kladou na řešení na míru. Často dnes poptávají bateriová úložiště, kde E‑house funguje v podstatě jako „plug and play“ řešení. Zároveň ale dodáváme E‑housy jako rozvodny pro chemický průmysl, těžbu nebo energetiku. Technologie je škálovatelná a kapacitu můžeme zvyšovat i snižovat podle aktuálních potřeb. V konečném důsledku tedy dochází také k úspoře nákladů a snižuje se i ekologická zátěž.
E‑housy se rodí v Česku
Jedním z partnerů pro výrobu E‑housů je společnost GremiKlima. Dlouholeté zkušenosti a lokální výroba představují podle Petra Mikeše, ředitele pobočky GremiKlima v Plané nad Lužnicí, strategickou konkurenční výhodu. „Lokální výroba nám umožňuje udržet vysokou úroveň flexibility, kvality a technické kontroly ve všech fázích projektu,“ vysvětluje Mikeš. Díky přímému řízení na místě je možné rychle reagovat na specifické požadavky zákazníků a zkracovat dodací lhůty při zachování konzistentní úrovně zpracování. „Zároveň posilujeme českou průmyslovou expertizu, což představuje významnou hodnotu i pro naše tuzemské i zahraniční partnery,“ dodává.
Při spolupráci na projektech e‑housů klade firma maximální důraz na splnění přísných technických standardů. „Technické standardy Siemensu představují světovou špičku – a naším cílem je, aby každé řešení tuto úroveň beze zbytku naplnilo,“ zdůrazňuje. Firma pracuje podle přesně definované projektové dokumentace a postupů, přičemž všechny výrobní kroky podléhají systematické interní kontrole kvality. „V rámci přípravy probíhají pravidelné odborné konzultace. Díky tomu pomáháme uvádět do praxe špičkové technologie a komplexní řešení, která splňují nejvyšší technologické i bezpečnostní nároky na globálním trhu,“ uzavírá Mikeš.
Siemens se podílí na velkých projektech v ČR i v zahraničí. Můžete přiblížit některé z nejzajímavějších realizací?
Například ve Švédsku se podílíme na projektu „zelené“ ocelárny, kde E‑house slouží jako klíčová energetická infrastruktura. Jde o velmi rozsáhlé řešení s plochou přes dva tisíce metrů čtverečních. A další zajímavé projekty jsme zrealizovali ve Skandinávii v těžkém průmyslu, v chemických provozech s extrémními teplotami nebo v solném dole ve Střední Americe, kde jsme si pro změnu museli poradit s vysokou nadmořskou výškou. V Gruzii jsme dodali čtrnáct E‑housů pro distribuční síť. Ideální jsou totiž pro budování infrastruktury od nuly, případně pro její rychlou obnovu.
