Aby člověk dlouhodobě zhodnocoval své úspory, je nutné je pravidelně investovat. Vždy je ale vhodné nechávat si „v záloze“ nějakou pohotovostní finanční rezervu, kterou lze okamžitě použít – třeba na opravu domácích spotřebičů nebo auta. Právě pro tyto případy je vhodné mít peníze uložené třeba na spořicích účtech. Na rozdíl od těch běžných totiž některé z nich nabízejí úrok okolo čtyř procent, tedy výrazně nad inflací, a to i pro vklady ve výši 500 tisíc korun.
Další možností jsou také termínované vklady. S těmi sice nelze po určitou dobu nakládat, na druhou stranu mají většinou vyšší horní limit úročené částky (a často jeho výši nemají omezenou vůbec). HN se na oba tradiční bankovní produkty zaměřily a udělaly srovnání celého trhu. Které banky nabízejí nejvýhodnější spořicí účty a termínované vklady?
