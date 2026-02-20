Britský politolog Mark Leonard vede think-tank Evropská rada pro zahraniční vztahy. V posledních měsících se intenzivně věnoval studiu a rozhovorům s představiteli hnutí MAGA a evropské krajní pravice, aby tento fenomén popsal a vyvodil z něj závěry pro evropskou politiku. Ty představil ve studii zveřejněné krátce před Mnichovskou bezpečnostní konferencí, na níž vedl několik panelů právě o vztahu Evropy a Ameriky.
Evropa se opravdu odpoutává od Ameriky. Zatím ale víc slovy než činy, ukázal Mnichov
Rozhovor poskytl HN právě v Mnichově. Popisuje v něm například, proč je Trumpův domácí úspěch klíčový pro evropskou krajní pravici. Vysvětluje ale také, o kterou evropskou zemi se nejvíc obává nebo proč Orbán není lídr této nové pravice, i když se tak tváří. A také proč je Evropská unie už dávno dvourychlostní a co je ve skutečnosti za tím, že zažitý politický Západ už zanikl.
Co jsme v Mnichově doopravdy slyšeli v projevu od amerického ministra zahraničí Marca Rubia?
Co se dočtete dál
- Co spojuje americké hnutí MAGA a evropskou krajní pravici.
- Jakou roli má pro evropskou pravici Orbán.
- K jakému modelu spolupráce směřuje Evropa.
