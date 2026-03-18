Jaká byla vaše loňská sezona?
Ze začátku roku jsme z důvodu přesunu na novou adresu a probíhající rekonstrukci měli zavřeno a veřejnosti jsme otevírali až v červnu. Nicméně, tradičně jsme stihli připravit dvě živé aukce, několik menších internetových a od půlky roku navázali už i s pravidelným výstavním programem. Galerie je rozdělena do dvou samostatných výstavních celků a každá vernisáž tak zahajuje dva výstavní projekty. Vloni jsme otevřeli pět výstavních bloků samostatných i skupinových výstav.
Jak se mění vnímání poválečného a současného umění v očích českých sběratelů?
Za posledních deset je znát posun sběratelů směrem k současnému umění, což je částečně dáno také generační výměnou. Nicméně bude ještě nějakou dobu trvat, něž se tento trend vyrovná úrovni zájmu, kterému se současné umění těší v zahraničí. Tradiční meziválečné a poválečné umění stále zaujímá své pevné místo s kreditem finančně „bezpečnějšího“ segmentu.
Jste absolventkou prestižní New York University ve Spojených státech, kde jste se zaměřila na oblast oceňování umění a art byznysu. Jaké jsou nejčastější omyly, se kterými se setkáváte při oceňování děl?
Téma oceňování umění je velmi složité a vyžadovalo by si to samostaný prostor. Navíc u nás není jasně definovaná žádná metodologie. Setkat se tak můžeme s různými přístupy. Záleží, jestli se pohybujeme na primárním nebo sekundárním trhu.
Na primárním si někteří autoři tvorbu ceny svých děl počítají vlastním indexem, který si na základě aktuálních výstav a jiných úspěchů systematicky zvyšují. Někdo má svoji vlastní metodologii a ví, kolik namaluje obrazů, jaké má náklady, a z toho mu vyjde, kolik by měl obraz stát. Můžeme narazit i na cenotvorbu zohledňující centimetry čtvereční. Rozumným způsobem se jeví komparatistika s umělci, jejichž profesní dráha je srovnatelná.
Stáhněte si přílohu v PDF
Jakou roli bude hrát umělá inteligence v oceňování umění?
S kolegou AI občas zkoušíme, ale musím říct, že v oblasti umění prozatím nefunguje příliš spolehlivě. Zatím nám spíš slouží jako zdroj zábavy. Cena uměleckého díla je tvořena mnoha dílčími faktory, některé mohou být částečně i subjektivní a všechny dohromady je třeba správně vyhodnotit. Dalším, ne zcela empirickým faktorem jsou emoce, které mohou hrát roli a mít na konečných cenách děl svůj podíl. To rozhodně není snadné rozkódovat.
Na jaká díla se můžeme těšit na vaší již 22. aukci?
Pro nadcházející 22. aukci, kterou jsme naplánovali na 25. dubna, už katalog v Etcetera Art chystáme. Připravujeme pro sběratele náš klasický výběr. Aukce nabídne české poválečné i současné umění od renomovaných i tvůrců i těch, co stojí na počátku své kariéry. Opět po roce budeme zahajovat charitativní částí, kterou připravujeme ve spolupráci s dětským hospicem Dům pro Julii. Tam poputuje veškerý výtěžek z prodeje uměleckých děl, která do aukce velkoryse a mnohdy opakovaně věnovala řada umělkyň i umělců.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist