Jak úspěšný byl váš loňský rok?
Byl pro nás ve znamení tvorby českého všestranného umělce Oty Janečka. Jeho stěžejní díla – v malbě i soše – byla součástí našich dvou sálových aukcí, z nichž jedno dosáhlo autorského rekordu. Od září do října se uskutečnila u nás v galerii velká výstava Janečkovy rané tvorby z autorova ateliéru. Známého umělce jsme ukázali v méně známých souvislostech a polohách. V roce 2025 se nám podařilo uskutečnit rekordní počet aukcí, dvě sálové a tři online, z nichž jedna byla věnována významné sbírce českého starožitného skla a porcelánu.
Na vašich aukcích nabízíte také nejrůznější umělecké rarity určené zejména pro náročné investory a sběratele. Jaké zajímavé kusy skončily už v rukách milovníků umění?
Na stěžejní díla významných autorů, o kterých víme, často čekáme mnoho let, než se k nám dostanou do aukce. Nemusí to přitom být ty nejdráže prodané položky, ale spíše ty, které mají zajímavý osud. V našich aukcích jsme například nabízeli kolekci bronzů z pozůstalosti sochaře Bohumila Kafky. Plastiky z autorova raného období, kam patřili Velbloud či Srna s mláďaty (1905), vznikaly v pařížské Jardin des Plantes, kam Kafka chodil skicovat se světoznámým Rembrandtem Buggatim. Pozoruhodnou shodu náhod pro mě představoval i pracovní stůl z poloviny 19. století, nazývaný bureau plat, mimořádné kvality zpracování, se kterým jsem se osobně setkal před více než třiceti lety v pražském paláci ve sbírce jedné z nejbohatších prvorepublikových rodin. Minulý rok mi byl nabídnut přes e-mail do Večerní aukce.
Na trhu s uměním působíte od roku 2012. V čem se za tu dobu nejvíce změnil?
K trhu s uměním patří, že daný autor či období zažívají opakované nárůsty a poklesy. Ještě před vznikem Arthouse jsme například mohli zaznamenat pád starožitného nábytku, který ještě před třiceti lety dosahoval mnohonásobně vyšších cen, než je tomu nyní. Během naší více než desetileté existence se proměnila jak dynamika výkyvů, tak forma zprostředkování prodejů. V případě formy mám na mysli roli online platforem umožňujících dražbu distanční formou. V českém kontextu hrál velkou roli vznik portálu livebid, který má oproti jiným portálům tu výhodu, že není vyloženě aukčním domem, ale pouze zprostředkovatelem. Konzervativnější klientela byla nucena volit v dobách karantény dražbu online, což obecně urychlilo tento návyk. Co se týče obsahu, co hýbe trhem v posledních letech, patří pozornost již delší dobu meziválečnému avantgardnímu umění a stále na vzestupu shledávám poválečné umění. Doba spěje k akceleraci zájmu o investice do umění.
Na co se mohou zájemci o umění těšit na vaší další aukci?
Většinu stěžejních děl našich sálových aukcí se nám v minulosti podařilo získat takřka na poslední chvíli, ale v případě chystané Zahradní aukce na začátku června už víme, co přiláká i nejnáročnější sběratele. Jedná se o velké plátno Františka Muziky, Elsinor V z roku 1964. Aukční položkou bude i velkoformátová Alegorie práva z roku 1937 malíře Oskara Pafky, jen vzácně se vyskytujícího autora na trhu s uměním. Zmínil bych ještě početný soubor empírového designového nábytku té nejlepší kvality od věhlasné vídeňské dílny Josepha Ulricha Danhausera z počátku 19. století. Koncem března však tyto aukční položky předběhne chystaná Online aukce, která zahrnuje několik set položek výtvarného umění, starožitného nábytku, designu, asiatiky a sběratelských předmětů vyvolávaných na lákavých cenách.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.
