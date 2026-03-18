Jak úspěšný byl pro European Arts loňský rok?
Velmi úspěšný a potvrdil naši silnou pozici na českém trhu s uměním. Vrcholem sezony byla zejména Velká sálová aukce, která se konala 29. listopadu v Mramorovém sále Paláce Lucerna v Praze. Nabídla celkem 168 vybraných děl českého i evropského umění a sběratelé během jediného odpoledne utratili více než 107 milionů korun. Prodejnost dosáhla přibližně 88 procent položek, což je na domácím trhu nadprůměrný výsledek a zároveň signál, že poptávka po kvalitních dílech zůstává velmi silná.
V Lucerně jste vydražili nejdražší sochu v historii českých aukcí. Čekali jste takový úspěch?
Bez reprodukce plastiky La Nature od Alfonse Muchy se neobejde snad žádná publikace věnovaná umění přelomu devatenáctého a dvacátého století. Dílo bylo vydraženo za 18,35 milionu korun včetně aukční přirážky a stalo se tak nejen autorským rekordem na českém trhu, ale zároveň nejdražší sochou prodanou v historii tuzemských aukcí. Mucha se plastice věnoval spíše výjimečně, plastika La Nature vznikla původně jako zakázka pro slavného pařížského zlatníka Georgese Fouqueta a poté byla vystavena v Rakousko-uherském pavilonu na Světové výstavě v Paříži v roce 1900, což z ní činí nejen výtvarně, ale i historicky mimořádně významný artefakt.
V aukčních domech padá jeden autorský rekord za druhým. Jaké jsou hlavní důvody a pozorujete nějaké změny v chování sběratelů a investorů?
Skutečnost, že v aukčních domech v posledních letech padá jeden autorský rekord za druhým, souvisí především s kombinací několika faktorů. Na trh se dostává jen omezené množství opravdu špičkových děl, a když se taková práce objeví, vyvolá mezi sběrateli výraznou soutěž. Zároveň se rozšiřuje okruh kupujících – vedle tradičních sběratelů vstupují do aukcí i ti noví, kteří v umění vidí dlouhodobé uchování hodnoty. V neposlední řadě se proměňuje způsob dražení: vedle sálu dnes běžně soutěží zájemci na telefonu nebo online, což často vede k dynamičtějšímu růstu ceny.
Jaké jsou nyní trendy na trhu s uměním a na které autory byste doporučil vsadit začínajícím investorům?
Z pohledu trendů je na českém trhu stále nejstabilnějším segmentem klasická moderna a meziválečné umění, kde se koncentruje dlouhodobý sběratelský zájem. Silnou pozici mají také pováleční autoři a práce na papíře, které často představují dostupnější vstupní bod pro nové sběratele. Pro začínající investory je obecně rozumné soustředit se především na kvalitu díla, jeho provenienci a výstavní historii. Právě tyto faktory totiž dlouhodobě rozhodují o tom, zda si dílo dokáže udržet hodnotu i v proměnlivém tržním prostředí.
Na co se mohou zájemci o umění těšit na vaší další aukci?
Příští Velká sálová aukce se koná v sobotu 23. května 2026 opět v Paláci Lucerna v Praze. Za všechna díla mohu představit výjimečnou malbu od Antonína Procházky. Mimořádné Zátiší s květinami z roku 1915, které dnes známe pouze z černobílých reprodukcí a naživo ho bude možno spatřit po desítkách let. Jedná se o obraz, ve kterém se projevil Procházkův výrazný poetický, kubizující, syntetický styl, jenž naznačil cestu poválečnému vědomému primitivismu. Představuje výjimečný úkaz v rámci evropského moderního malířství, ve kterém si již autor sjednal své pevné místo. Obraz byl reprodukován ve slavné monografii Antonína Procházky od Alberta Kutala z roku 1959 a jeho vyvolávací cena bude sedm milionů korun.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.
