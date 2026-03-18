Jak úspěšný byl pro Dorotheum loňský rok?
Nejúspěšnějším v naší přes tři staletí trvající historii. Vedle rekordních a senzačních výsledků za jednotlivá díla tomuto výsledku pomohly i úspěchy celých aukcí. Například prodej sbírky Daniela Blaua, která byla rozdělena do dvou samostatných aukcí. V nich jsme pak 221 Warholových kreseb z této sbírky dražili dokonce více než sedm hodin, takový o ně byl zájem. Osobně mě velmi potěšilo, že jsme při shrnutí loňských výsledků připomněli i úspěchy aukcí obrazů Mikuláše Medka, jehož díla jsme nabízeli na jaře i na podzim. Skvělého výsledku dosáhla také metrová Linie č. 109 Zdeňka Sýkory, která se v listopadové aukci prodala za fantastických 737 tisíc eur.
Jaké kategorie umění dnes zažívají největší růst?
Už i v českých aukcích je vidět, že tím nejdynamičtějším segmentem je současné umění. A že práce autorů, které se dříve pohybovaly v řádech statisíců, se dnes již prodávají v řádech milionů. V zahraničních aukcích v poslední době hodně letí nahoru různé historické a další rarity, ať již sportovní memorabilia, nebo sběratelské kousky, které v našich končinách ani neznáme. Stranou ale nejsou určitě ani mince, které mají v Česku opravdu velké publikum, a i na domácích aukcích dosahují milionových cen.
Vidíte změny v tom, jak lidé vnímají investice do umění?
Investice do umění se staly běžnou součásti trhu s uměním a myslím, že i běžnou součástí života těch, kteří si nákup výtvarných děl mohou dovolit. Umění nabízí vynikající investiční příležitosti, na druhou stranu vždy je důležité si uvědomit, že úspěch investice se ukáže pokaždé až po prodeji. Zajímavý je trend, který sleduji na sociálních sítích, kde postupně přibývá příspěvků s novými přírůstky do soukromých sbírek, které se vlastně profilují jako veřejné zatím jen v tom online prostoru.
Máte osobně nějaký oblíbený typ děl?
Pro mě je již od dob studií dějin umění na vysoké škole srdeční záležitostí umění 19. století. Mé srdce vždy pookřeje, pokud vidím nějaké krásné německé krajiny ze 30. či 40. let malované v Itálii, práce düsseldorfské školy v čele s oběma Achenbachy, nebo třeba krajiny Heinricha Bürkela. Práce pro aukční dům Dorotheum se šesti velkými aukcemi 19. století ročně je pro mě proto opravdu potěšením.
Stáhněte si přílohu v PDF
Připravujete pro letošní rok nějaké novinky?
Plánujeme rozšířit počet návštěv našich vídeňských expertek a expertů v rámci poradenských dnů v Praze. Vedle secese, obrazů 19. století a hodinek by měla dorazit také odbornice na kresby a akvarely a snad dopadne i návštěva naší expertky na porcelán a asijské umění, protože to jsou segmenty, ze kterých přijímáme velmi kvalitní akvizice do našich vídeňských aukcí.
Na jaké aukce vaší společnosti byste nalákal zájemce o umění?
Pro naši květnovou aukci současného umění se nám podařilo získat další krásnou a rozměrnou malbu Mikuláše Medka. Pro aukci Editions, do které zařazujeme nejlepší grafiky a multiply, jsem viděl nádhernou Pietu Bohuslava Reynka. Pevně proto věřím, že i milovníci českého umění si v tomto roce přijdou na své. Já osobně se velmi těším na jarní aukci obrazů 19. století, protože kolegyním se podařilo získat práce Ferdinanda Waldmüllera, Jozefa Brandta a dalších velkých jmen evropského umění. Mimochodem na ní budou vystaveny i práce, které se nám podařilo získat v naší pražské kanceláři.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist