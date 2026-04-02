Žijeme v divném světě. Ministerstvo financí vyhlásí, že pumpařům změřilo marže a ty že teď klesly. U většiny už nejsou 2,50 koruny, nýbrž klesly pod korunu. (Navíc marže není zisk, z marže teprve musí platit zaměstnance, elektřinu, nájem, všechno.) Ministryně financí to navíc hned dá na sociální sítě – které ministerský předseda čte. A přesto pak on dá na stejné sítě video, že marže narostly a už jsou deset korun. A že je zastropuje a tím že nafta zlevní.
Ale i kdyby stát marži zakázal úplně, tak naftu zlevní o tu naměřenou jednu korunu. Navíc to bude cena jen teoretická. Mnoha pumpám se pak nemusí vyplácet prodávat takto se ztrátou a zlevněná nafta bude mít jedinou vadu na kráse: že nebude.
Jak ale stát zlevnit naftu může? Tím, že si sníží svůj vlastní „vývar“. Polovinu ceny platíme nikoli ropákům rozesetým mezi Hormuzem a čerpací stanicí, nýbrž české vládě. Ta nyní tvrdí, že daň snížit nemůže kvůli EU. Ale jen na spotřební dani může legálně zlevnit naftu o dvě koruny a benzin o čtyři, než by narazila na nejnižší povolenou daň (což jiné státy stejně ignorují).
A v DPH? Tam je prostor ještě větší. Z 21 procent může jít až na pět, aniž by cokoli porušila. To samo by zlevnilo o nějakých osm korun. A nikdo by kvůli tomu pumpu nezavřel. Ano, v rozpočtu by to zaplatily naše děti. Stejně jako je teď stát nově nutí platit část naší elektřiny plus úroky. Ale tohle by bylo jen na pár týdnů.
Vláda zoufale hledá způsob, jak by mohla naftu ještě zlevnit. Nevylučuje už ani recept ODS
V pondělí aspoň ministerstvo připustilo, že když maržostrop nic nezmůže, že sníží i daň. Výsledek ještě nebyl v době uzávěrky znám. Hrozí tu však past. Že stát zavede jak bezmocné marže, tak mocné snížení daně. A pak bude tvrdit, že zlevnění bylo kvůli maržím, a ne kvůli daním.
Na koho je to past? Nu o kom tu stát i za minulé vlády už léta halucinuje, že za naše nešťastné životy můžou jejich marže? Ano, celé by to byla past na obchodní řetězce. Ty budou „další na holení“, když nás dle premiéra nyní „holí“ pumpaři. Vyvrácenou pohádkou o stropování marží si stát hraje s ohněm. A to je na čerpacích stanicích zakázáno.
