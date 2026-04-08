Regulace cen paliv začala být v České republice vymáhána ve středu 8. dubna – právě v den, kdy se USA a Írán dohodly na příměří a kdy se cena ropy prudce propadla. Toto nepovedené načasování ukazuje, jak těžkopádné je úřední stanovování cen, které vždy jen zpožděně reaguje na tržní realitu.
Direktivní stanovování cen úřadem budí dojem vědeckosti a stability namísto kolísavých cen vznikajících na trhu. Ve skutečnosti však úředník tápe. Nemá žádný klíč, jak stanovit „správnou“ či „férovou“ cenu paliv či jiného statku. Pokud se jím stanovená cena dostane pod tržní cenu, nastane převis poptávky nad nabídkou a může hrozit nedostatek paliv. To není jen ekonomická teorie, ale realita, k níž došlo letos v březnu v Maďarsku po zastropování cen. Řidiči stáli dlouhé fronty na palivo a přes 400 pump zcela zavřelo. A pokud úředník stanoví maximální cenu nad tržní, nijak ji tím neovlivní a reguluje tedy zcela zbytečně.
Státní aparát žijící ve světě regulací a výměrů vnímá velký výkyv tržní ceny jako „chybu“ trhu nebo důkaz o tom, že někdo z tržních aktérů „zneužívá“ situace. Naopak, skok v ceně ukazuje funkčnost trhu, který cenou říká: Této komodity je nyní ve světě málo, proto s ní šetřete a hledejte způsoby, jak ji využívat méně; až se problém vyřeší, tuto informaci uvidíte v nižší ceně. Když stát manipuluje cenou, nedovoluje přenos této důležité informace.
Nejvíce varovné je však to, jak stát nepromarnil příležitost využít situace k usnadnění budoucích zásahů. Připravuje se zákon, který slovy ministerstva „umožní v budoucnu všem vládám regulovat marže (respektive ceny) formou nařízení vlády, nikoliv cenovým výměrem“. Tím se obejde potřeba analýz a urychlí případná intervence do cen.
Copak růst cen ropy na světovém trhu způsobily firmy z české kotliny, aby se na ně (a na mnohé další) nyní musel šít regulační bič? A budeme stále tržní ekonomikou, když odmítneme tržní ceny a necháme je stanovovat stát? Ekonomie vysvětluje, že právě absence tržních cen byla více než cokoli jiného příčinou neúspěchu plánované ekonomiky. Cenové regulace a zmocňování vlády k budoucím zásahům jsou velmi nebezpečným precedentem pro fungování naší ekonomiky.
