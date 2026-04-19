Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.
„My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku – já navštívím Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán – pro naše firmy, aby dělaly byznys, ne tu hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, jenom poškodila naše firmy,“ řekl Babiš.
Předseda horní parlamentní komory má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června. Babiš tuto misi označil za výlet za miliony korun a Vystrčilovi doporučil cestovat komerční linkou. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii, senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu v minulosti opakovaně kritizovala.
„Tak jsem jenom řekl, že jsme panu Vystrčilovi neschválili oficiální vládní armádní letadlo na ten výlet na Tchaj-wan. My nebudeme dělat stejnou politiku jak (bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta) Pekarová (Adamová z TOP 09) a Vystrčil, která zničila byznys našich firem v Číně,“ uvedl Babiš. Podle Babiše se tyto aktivity odrazily ve zrušení čínských investic a turistiky v Česku. „Čínští turisté nechodí, investice nejsou žádné,“ řekl.
„Už i premiér ukazuje trapnou malost v chování k nejvyšším ústavním činitelům, kteří nejsou z vládní koalice. Nebo je za tím něco víc? Nechce tím Andrej Babiš třeba vyjít vstříc Čínské lidové republice,“ komentoval rozhodnutí bývalý premiér a expředseda ODS Petr Fiala.
Podle jeho nástupce v čele strany Martina Kupky se premiér projevil jako „geopolitický chaot“ a odmítnutí letounu je „omezenost“. Kupka se také pozastavil nad tím, že vláda chce regulovat i cesty ústavních činitelů. Ministr pro sport za Motoristy Boris Štastný k tomu uvedl, že vláda rozhodla jednomyslně. „Na to, aby (Vystrčil) poškozoval obchodní zájmy České republiky, lze doletět i linkou,“ napsal.
„Musíme se vzbouřit“
Babiš podle senátorky ODS a někdejší předsedkyně Sněmovny Miroslavy Němcové „hází klacky pod nohy byznysu a urychluje vyvádění ČR ze světa demokracie a svobody“. „Jsme ve vážné krizi, musíme se vzbouřit,“ dodala bez konkretizace formu vzpoury. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný označil odmítnutí za ubohé. „Nejde jen o náš vztah k Tchaj-wanu, ale i o velkou podnikatelskou delegaci k našemu významnému obchodnímu partnerovi,“ napsal Výborný. Podle něj Babiš ukázal v praxi svou ekonomickou diplomacii. Za neuvěřitelné označila rozhodnutí vlády středočeská hejtmanka za STAN Petra Pecková.
Čína senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu opakovaně kritizovala. Její velvyslanectví v Praze se v minulosti proti různým senátní usnesením ohrazovalo, označovalo je za vměšování se do vnitřních záležitostí nebo za nerespektování principu jedné Číny. Vystrčil poprvé navštívil Tchaj-wan v září 2020 v doprovodu zástupců 36 českých firem, které jsou zaměřené především na moderní a pokročilé technologie. I když byl tehdy v čele své první koaliční vlády rovněž Babiš, senátoři a podnikatelé cestovali vládním speciálem.
K nelibosti tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a navzdory varování čínského režimu tak Vystrčil uskutečnil cestu, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce v čele Senátu Jaroslav Kubera (ODS). K cestě podle Vystrčila vedla potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy. „Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše,“ uvedl tehdy. Zeman následně přestal zvát Vystrčila na schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice.
Babiš se chce zapojit do Macronovy iniciativy
Babiš se ve svém projevu na sociálních sítích vyjádřil také k zapojení do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou počátkem března nastínil francouzský prezident Emanuel Macron. Česko se podle něho zapojí, ale neuvedl jak. „Taky chci se zapojit do té iniciativy Emanuela Macrona, který měl skvělý projev ohledně jaderného odstrašení. Protože my samozřejmě v Evropě musíme mít spojence a Francie je na to ideální,“ řekl premiér.
Vicepremiér a ministra zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v březnu k iniciativě uvedl, že Česko nemá jaderné zbraně, „takže se nemáme kam připojovat“. Místopředseda ANO Radek Vondráček dodal, že dává přednost americkému jadernému deštníku. Prezident Petr Pavel a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) nicméně už minulý měsíc doporučili vládě zahájit s francouzskými partnery o projektu konzultace.
Macron v projevu k francouzské politice jaderného odstrašení řekl, že jeho země musí zpřísnit svou jadernou doktrínu tváří v tvář novým hrozbám. Nařídil proto navýšení počtu francouzských jaderných zbraní. Francie má podle posledních odhadů 280 jaderných hlavic. Podle Macrona musí Francie také zvážit rozšíření své jaderné strategie na celou Evropu, ale musí si při tom zachovat suverenitu. Dánsko už s Francií uzavřelo dohodu o strategickém jaderném odstrašování, která má doplnit odstrašující mechanismy NATO. S Francií o zapojení už jednalo i Polsko
Macron vyzval evropské státy ke spravedlivému rozdělení bezpečnostního úsilí. Mezi tři hlavní oblasti, ve kterých Evropa podle něj potřebuje posílit svou obranu, patří schopnost detekovat a sledovat rakety prostřednictvím kombinace satelitů a radarů, kontrola vzdušného prostoru s rozšířenou protivzdušnou obranou a schopnost zasahovat cíle hluboko na nepřátelském území. „Tím, že se k nám partnerské země připojí, mohou pomoci posílit schopnosti Evropy v těchto třech oblastech,“ dodal francouzský prezident.
Jaderné odstrašení je základní prvek francouzské vojenské doktríny, kterou zavedl na počátku studené války někdejší francouzský prezident Charles de Gaulle.
