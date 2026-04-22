Superčervi, kteří požírají plast, domy vytisknuté na 3D betonové maxi tiskárně nebo špičková vědkyně, jejíž objev má potenciál zastavit některé zákeřné druhy rakoviny. To je ukázka z letošního výběru Inovátorů roku, které tradičně vybírají Hospodářské noviny ve spolupráci s odbornou porotou.

Letos ocenily vybrané inovátory – firmy, týmy i jednotlivce – již pošesté. Jde o výběr, který představuje nové nápady, projekty i konkrétní realizace nejen z oblasti byznysu, ale také vědy, medicíny, vzdělávání nebo udržitelnosti.

V porotě zasedli investor Ondřej Fryc, podnikatel Jerry Javornický, investorka Diana Rádl Rogerová, manažer David Pavlík, investor Vít Horký, podnikatel Michal Menšík, členka představenstva v ČSOB Karin Van Hoecke a také zástupci Hospodářských novin Jaroslav Mašek a Michael Mareš.

ČSOB v rámci vyhlášení tradičně udílí speciální Cenu za udržitelné inovace. Letos byli oceněni Tomáš Čermák a Anna Podmanická, kteří přišli s unikátní metodou PURA, která umí vyčistit vodu od škodlivých látek.

Kdo se mezi desítku oceněných Inovátorů roku dostal?

Buylo

Český start-up, který založili Josef Voda a Petr Růžička, mění celý proces nakupování od chvíle, kdy výrobek opustí výrobu, až po moment zaplacení na prodejně; jeho skener dokáže načíst klidně přes sto kusů zboží za vteřinu. Tohle řešení znáte třeba od pokladen sportovního řetězce Decathlon, obchodů s módou Zara nebo oblečením Chicdeal, kde nákup stačí „hodit“ dovnitř a zboží se samo namarkuje.

Josef Voda ze start-upu Buylo.
Foto: Tomáš Škoda

Tomáš Do

Larvy potemníka brazilského, kterým se říká superčervi, zvládnou za týden sníst stovky miligramů plastu. Byť se to může zdát jako zanedbatelné množství, pro vědce je to také superschopnost, která dává velkou naději na průlomový objev, který by mohl změnit recyklaci všudypřítomného odpadu. Aspoň v to doufá tým výzkumníka Tomáše Doa z Mendelovy univerzity.

Tomáš Do (vpravo) ukazuje během vyhlášení Inovátorů roku své superčervy. Vlevo moderátor Michael Mareš.
Foto: Lukáš Bíba

Hope to See

Tahle pomůcka startupisty Ondřeje Tomana může hodně zlepšit život slabozrakým. Po stisknutí tlačítka vyfotí prostor před uživatelem, odešle snímek umělé inteligenci, která ho vyhodnotí a během okamžiku vrátí uživateli jeho popis. Ne do sluchátek, ale přes vibrace přímo do hlavy.

Ondřej Toman z projektu Hope to See.
Foto: Honza Mudra

Markéta Hujerová

Za svůj výzkum hojivé náplasti, která dokáže výrazně omezit riziko pooperačních komplikací, sbírá liberecká vědkyně ocenění doma i v zahraničí. Byla na stáži na Harvardu a svůj výzkum přetavila v byznys. Založila na to spinoffovou firmu Nanoflexion.

Markéta Hujerová
Honza Mudra

ICE Industrial Services

Zlevnění staveb a jejich rychlejší budování díky opakovatelnosti má zajistit technologie betonového 3D tisku. Právě té se firma věnuje a její zakladatel Tomáš Vránek věří, že našel odpověď na krizi současného stavebnictví.

Stroj společnosti ICE Industrial Services dokáže v krátkém čase vytisknout z betonu 3D dům.
Foto: ICE Industrial Services

Zuzana Kečkéšová

Špičková bioložka z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR stojí za objevem, který má potenciál zastavit některé zákeřné druhy rakoviny. Její práci ocenila loni i Americká asociace pro výzkum rakoviny a za inovace v onkologickém výzkumu ji loni zařadila mezi deset top světových vědců.

Zuzana Kečkéšová
Foto: Lukáš Bíba

Anna-Marie Lauermannová

Vědkyně, která nedávno dostala prestižní ocenění Česká hlava, zkoumá, jak vytvořit beton, který by jednou mohl sloužit v praxi jako ekologičtější varianta tohoto materiálu, který ve stávající podobě stojí za osmi procenty všech emisí CO2 na světě.

Anna-Marie Lauermannová
Foto: Václav Vašků

Lightly Technologies

Přístroj brněnského start-upu, za nímž stojí Monika Štěpánová, se jmenuje Catcher a může přímo v terénu nahradit laboratoř i ušetřit dlouhé čekání. Během pár minut umí identifikovat vzorky zakázaných látek, vystopovat jejich původ a propojit jednotlivé případy mezi sebou. Je to cenný pomocník například v boji s fentanylem, jednou z nejobávanějších drog současnosti. Lightly Technologies spolupracuje s americkou policií i Interpolem.

Monika Štěpánová
Foto: Libor Fojtík

První pomoc živě

Lucie Kadlečková a její tým mění školení první pomoci. Staví ho na reálných situacích, používá technologie virtuální reality a místo formální povinnosti z něj dělá trénink na okamžiky, kdy jde o život.

Lucie Kadlečková
Foto: Honza Mudra

Radalytica

Speciální robot s kamerou a skenerem dokáže lépe analyzovat materiály, což policistům pomáhá při zkoumání příčin nehod, stejně jako s ověřováním pravosti uměleckých děl. Že se v Praze zrodilo něco mimořádného, potvrzuje i cena v technologické soutěži Europolu, kde jejich přístroj pod názvem Erbium získal sdílené druhé místo v soutěži Excellence Awards in Innovation.

Jan Sohar, jeden ze tří zakladatelů firmy Radalytica.
Foto: Lukáš Bíba

