Superčervi, kteří požírají plast, domy vytisknuté na 3D betonové maxi tiskárně nebo špičková vědkyně, jejíž objev má potenciál zastavit některé zákeřné druhy rakoviny. To je ukázka z letošního výběru Inovátorů roku, které tradičně vybírají Hospodářské noviny ve spolupráci s odbornou porotou.
Letos ocenily vybrané inovátory – firmy, týmy i jednotlivce – již pošesté. Jde o výběr, který představuje nové nápady, projekty i konkrétní realizace nejen z oblasti byznysu, ale také vědy, medicíny, vzdělávání nebo udržitelnosti.
V porotě zasedli investor Ondřej Fryc, podnikatel Jerry Javornický, investorka Diana Rádl Rogerová, manažer David Pavlík, investor Vít Horký, podnikatel Michal Menšík, členka představenstva v ČSOB Karin Van Hoecke a také zástupci Hospodářských novin Jaroslav Mašek a Michael Mareš.
Místo jablíček plasty. Superčervi mají pestrý jídelníček, můžou pomoct s likvidací plastového odpadu
ČSOB v rámci vyhlášení tradičně udílí speciální Cenu za udržitelné inovace. Letos byli oceněni Tomáš Čermák a Anna Podmanická, kteří přišli s unikátní metodou PURA, která umí vyčistit vodu od škodlivých látek.
Kdo se mezi desítku oceněných Inovátorů roku dostal?
Buylo
Český start-up, který založili Josef Voda a Petr Růžička, mění celý proces nakupování od chvíle, kdy výrobek opustí výrobu, až po moment zaplacení na prodejně; jeho skener dokáže načíst klidně přes sto kusů zboží za vteřinu. Tohle řešení znáte třeba od pokladen sportovního řetězce Decathlon, obchodů s módou Zara nebo oblečením Chicdeal, kde nákup stačí „hodit“ dovnitř a zboží se samo namarkuje.
Tomáš Do
Larvy potemníka brazilského, kterým se říká superčervi, zvládnou za týden sníst stovky miligramů plastu. Byť se to může zdát jako zanedbatelné množství, pro vědce je to také superschopnost, která dává velkou naději na průlomový objev, který by mohl změnit recyklaci všudypřítomného odpadu. Aspoň v to doufá tým výzkumníka Tomáše Doa z Mendelovy univerzity.
Hope to See
Tahle pomůcka startupisty Ondřeje Tomana může hodně zlepšit život slabozrakým. Po stisknutí tlačítka vyfotí prostor před uživatelem, odešle snímek umělé inteligenci, která ho vyhodnotí a během okamžiku vrátí uživateli jeho popis. Ne do sluchátek, ale přes vibrace přímo do hlavy.
Markéta Hujerová
Za svůj výzkum hojivé náplasti, která dokáže výrazně omezit riziko pooperačních komplikací, sbírá liberecká vědkyně ocenění doma i v zahraničí. Byla na stáži na Harvardu a svůj výzkum přetavila v byznys. Založila na to spinoffovou firmu Nanoflexion.
ICE Industrial Services
Zlevnění staveb a jejich rychlejší budování díky opakovatelnosti má zajistit technologie betonového 3D tisku. Právě té se firma věnuje a její zakladatel Tomáš Vránek věří, že našel odpověď na krizi současného stavebnictví.
Zuzana Kečkéšová
Špičková bioložka z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR stojí za objevem, který má potenciál zastavit některé zákeřné druhy rakoviny. Její práci ocenila loni i Americká asociace pro výzkum rakoviny a za inovace v onkologickém výzkumu ji loni zařadila mezi deset top světových vědců.
Anna-Marie Lauermannová
Vědkyně, která nedávno dostala prestižní ocenění Česká hlava, zkoumá, jak vytvořit beton, který by jednou mohl sloužit v praxi jako ekologičtější varianta tohoto materiálu, který ve stávající podobě stojí za osmi procenty všech emisí CO2 na světě.
Lightly Technologies
Přístroj brněnského start-upu, za nímž stojí Monika Štěpánová, se jmenuje Catcher a může přímo v terénu nahradit laboratoř i ušetřit dlouhé čekání. Během pár minut umí identifikovat vzorky zakázaných látek, vystopovat jejich původ a propojit jednotlivé případy mezi sebou. Je to cenný pomocník například v boji s fentanylem, jednou z nejobávanějších drog současnosti. Lightly Technologies spolupracuje s americkou policií i Interpolem.
První pomoc živě
Lucie Kadlečková a její tým mění školení první pomoci. Staví ho na reálných situacích, používá technologie virtuální reality a místo formální povinnosti z něj dělá trénink na okamžiky, kdy jde o život.
Radalytica
Speciální robot s kamerou a skenerem dokáže lépe analyzovat materiály, což policistům pomáhá při zkoumání příčin nehod, stejně jako s ověřováním pravosti uměleckých děl. Že se v Praze zrodilo něco mimořádného, potvrzuje i cena v technologické soutěži Europolu, kde jejich přístroj pod názvem Erbium získal sdílené druhé místo v soutěži Excellence Awards in Innovation.
Vyhlášení ocenění Inovátoři roku 2026
