Dubajské hotely jsou poloprázdné. Propadu čelily i emirátské burzy, válka působí logistické problémy exportu surovin. Uvolněné lety byly po úterním íránském útoku opět omezeny. Emiráty (SAE) si navíc jistým příklonem k Izraeli zadělaly na nepřátelství s Íránem, které s právě probíhajícím konfliktem pravděpodobně neskončí. Nemluvě o tom, že v krizových časech vyplouvají na povrch jejich neshody se Saúdskou Arábií, která se v Zálivu cítí být hegemonem.
Restaurants in Dubai have downsized their menus to reduce costs as the tourism sector reels under the impact of the Middle East war. The disruption in trade has also made it difficult for some to source imported ingredients such as avocados and scallops https://t.co/bv7PnjPZg4 pic.twitter.com/bSLhNHfcTq— Reuters (@Reuters) May 1, 2026
