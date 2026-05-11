V místních volbách v Anglii, které se konaly ve čtvrtek, výrazně uspěla protiimigrační strana Reform UK Nigela Farage (na snímku) a Zelení. Propad zaznamenali vládní labouristé a také opoziční konzervativci, ukazují výsledky, o kterých v sobotu informovala BBC. V parlamentech ve Skotsku a Walesu uspěly místní národní strany, v obou případech ale nemají většinu.
V místních volbách v Anglii se rozdělovalo na 5000 mandátů. Reform UK, která měla jednotky křesel, si polepšila na 1453 mandátů. Úspěch ale zaznamenali také Zelení, kteří získali skoro 600 křesel, a počet mandátů tak zčtyřnásobili. Polepšili si i liberální demokraté, kteří mají 844 mandátů.
Největší ztráty zaznamenaly strany, které v Británii vládly v posledních desetiletích. Labouristé měli před volbami přes 2500 mandátů a po volbách jim zůstane na 1070 křesel. Výrazné ztráty zaznamenali i konzervativci, kteří si pohoršili ze zhruba 1400 mandátů na 801 a jsou až na čtvrtém místě.
Premiér Keir Starmer již dal najevo, že nehodlá rezignovat na funkci kvůli špatnému volebnímu výsledku. Labouristická poslankyně Catherine Westová dnes vyzvala stranické špičky, aby Starmera nahradily. Pokud by se tak nestalo, Westová se pokusí vyvolat hlasování proti premiérovi. Podle analytiků a labouristických politiků je však otázkou, zda pro to dokáže sehnat dostatečnou podporu.
Ve volbách do parlamentu ve Walesu uspěla strana Plaid Cymru, která ale chybí k většině 49 křesel šest mandátů. Podle špiček strana uvažuje o menšinové vládě. I ve Walesu zabodovala Reform UK, která dostala 34 mandátů, zatímco labouristé jich ztratili 35 a konzervativci 22.
Skotská národní strana udržela pozici první strany ve skotském parlamentu, šest mandátů ale ztratila a do většiny 65 křesel jich zbývá sedm. Do skotského parlamentu se dostala Reform UK se 14 mandáty a a výrazně si polepšili i Zelení, kteří mají 15 mandátů. I ve Skotsku voliči potrestali labouristy a konzervativce.
