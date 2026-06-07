Tradičně vztahově složitý Svaz lyžařů ČR má nové vedení. Páteční volební konference jej zvolila drtivou většinou, nový prezident se tak bude opírat o neobyčejně silný mandát i vlivné spojence.
Po necelých čtyřech letech totiž skončil ve funkci sportovní manažer David Trávníček, dlouhodobě spojený s agenturou Sport Invest. Jeho éru poznamenalo jeho trestní stíhání v případu údajného ovlivňování veřejné zakázky od státní agentury CzechTourism a také ztrátový Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně. Přestože mu měl mandát vypršet až příští rok, nakonec se rozhodl rezignovat už letos.
Co se dočtete dál
- Kdo je nový šéf lyžařského svazu.
- Jaký miliardář jej ve volbě podporoval.
- O kom se také uvažovalo do čela svazu.
- Jaké problémy Svaz lyžařů ČR musí řešit.
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