Češi chodí do posilovny stále častěji, trend zdravého životního stylu a fit kondice sílí napříč společností. Ve Sky Gym v Říčanech roste návštěvnost průměrně o dvacet procent ročně. Přibývá i podíl teenagerů. Velký podíl na tom má podle majitele tohoto fitness centra Vojtěcha Holomka i partnerství se společností MultiSport, kartičku u vstupu totiž pípá třetina návštěvníků.
„Od začátku pro nás bylo toto partnerství bod číslo jedna. MultiSport je coby zaměstnanecký benefit velmi žádaný, lidé přicházejí na to, že je pro ně prospěšný,“ říká Holomek. Ještě letos přitom plánuje otevřít další, mnohem větší fitness centra na pomezí Brandýsa nad Labem a Záp a v Úvalech u Prahy.
Sky Gym v Říčanech jste otevíral v lednu 2024, nebál jste se konkurence ostatních posiloven v okolí?
Konkurence tady nebyla moc silná. Teď tu vzniklo nové fitness, ale přestože jsou poměrně velcí, tržby neklesly, naopak stouply. To je pro nás pozitivní zpráva, protože jsme se samozřejmě trošku obávali, jak to bude s klientskou poptávkou vypadat. Dopadlo to ale pro nás úplně skvěle.
Čím to je?
Ve fitness je velký potenciál. Lidé v Česku hodně cvičí, obracejí se ke zdravému životnímu stylu. Myslím, že se tady uživíme všichni.
A platí to i pro jiná města ve středních Čechách?
Ano, prostor pro expanzi ve městech kolem Prahy pořád ještě je. Lidé vidí, že cvičení je trendy, chtějí se udržovat fit. Spousta obyvatel těchto měst dojíždí do Prahy a při tom si v Praze i zacvičí. Myslím, že by přivítali, kdyby měli možnost zacvičit si i ve městě či obci, kde žijí. Mohli by trénovat i o víkendu, což nyní, když u nich fitko chybí, nemohou. Praha je jiná, je tam obrovské množství lidí. Ale i tam, především na sídlištích, která jsou hustě zabydlená, prostor pro vznik nových posiloven pořád ještě vidím.
Jak se u vás za dva roky od otevření vyvíjí návštěvnost?
Stoupá průměrně o dvacet procent ročně. Letošní třetí rok byl „jenom“ osmiprocentní, ale s tím, že v říjnu otevřelo nové fitness, takže když k tomu přihlédnu, tak je to pořád ještě super.
Jak se mění věková a sociální struktura návštěvníků?
Sky Gym je od začátku rodinné fitness, cílíme na všechny skupiny a věkové kategorie, od dětí až po prarodiče. Opravdu k nám chodí všechny skupiny a my se o ně postaráme. Máme trenéry, kteří ukážou, co a jak v posilovně dělat, rádi poradí a není potřeba je platit. Stačí přijít na recepci a vždy najdete někoho zkušeného, kdo ví, co s vámi. Co se však týče trendů, pozorujeme, že chodí cvičit skutečně mladí lidé, počet náctiletých vzrostl za dva roky zhruba o 50 procent. Dříve chodili spíše po škole, teď i před školou. Sice mají často v rukou telefony, ale chodí, cvičí a jsou pro nás zajímavým segmentem.
Kolik stojí vybavit fitness, dejme tomu ve vašem případě?
Celková investice činila 14 milionů korun. Prostor jsme dostali úplně nevybavený, takzvaně shell & core, takže jsme instalovali všechno, od vzduchotechniky, klimatizace, rozvodů vody, podlah až po vybavení stroji, pásy a tak dále.
A už se vám investice vrátila?
Myslím si, že to byla dobrá investice.
Nabízíte vstupné na MultiSport kartu. Plánoval jste to od začátku, nebo jste k tomu dospěl postupně?
Od začátku to byl v našem plánu bod číslo jedna. MultiSport je coby benefit velmi žádaný a myslím si, že i využívaný. Lidé přicházejí na to, že je pro ně velmi přínosný. Sám jsem společnost MultiSport kontaktoval, že otevíráme fitness, a vyjednali jsme podmínky, za kterých budeme MultiSport karty přijímat. Zástupci společnosti se k nám přišli podívat, představili jsme jim náš projekt a prostor, jim se to líbilo a nakonec jsme dohodu úspěšně uzavřeli.
Jak velký podíl vašich klientů přichází s MultiSport kartou?
Třetina je MultiSport, třetina permanentky a třetina jednorázové vstupy, které nejvíce používají studenti. Jsou lidé, kteří používají kartu třeba i 25 dní v měsíci, opravdu cvičí téměř každý den.
Myslíte si, že fitko vůbec může na trhu přežít, pokud nebere MultiSport karty?
Může obstát, ale spíše pokud je v Praze, má velmi kvalitní stroje, nabízí spoustu doplňkových služeb okolo, jako sauny, masáže, měření inBody, je na exkluzivním, zajímavém místě, má dobré parkování a tak dále. Pak si myslím, že by mohlo uspět. Ale pro většinu posiloven je vstup s MultiSport úplně zásadní.
Vojtěch Holomek
- Narodil se v roce 1979 v Kutné Hoře.
- Vystudoval ekonomii na Žilinské univerzitě v Žilině, kde získal titul inženýra.
- S podnikáním začal v roce 2002, původně se věnoval gastronomii a realitám. Aktuálně rozvíjí síť fitness pod značkou Sky Gym a vlastní kavárnu v Říčanech.
- Sky Gym Říčany otevřel v roce 2024 s cílem dát Říčanům místo, které zde dlouhodobě chybělo. Zároveň chtěl vytvořit prostor, kde nejde jen o sport, ale kde se budou lidé chtít potkávat.
- Je ženatý, trvale žije v Říčanech.
I pro menší fitka v regionech, kde zaměstnavatelé tento benefit tak hojně nenabízejí?
Ano, i těm bych to doporučil. Ovšem samozřejmě ne všude po republice se MultiSport vstupy využívají stejně. Věřím, že když fitko na menším městě začne MultiSport akceptovat, zaměstnanci v okolních firmách si o to řeknou. Zeptají se na možnost, zda by mohli tyto karty do firmy pořídit. Vidím to i u nás – spousta lidí se ptá, jestli je bereme, a pak o ně požádají majitele nebo ředitele firmy, kde pracují.
Jak funguje dohoda mezi vámi a firmou MultiSport?
Každá společnost, každé sportoviště si nasmlouvá svou vlastní částku, kterou jim MultiSport hradí. Je to obchodní tajemství. Vychází se z toho, jaké jsou v daném sportovišti ceny permanentek a jednorázových vstupů. Malé fitko se středně dobrým vybavením v menším městě nebude mít stejné finanční podmínky jako velké fitko v Praze, které investovalo do vybavení mnoho peněz. Proplácená částka se určuje na základě úrovně vybavení. Když budu mít nové špičkové stroje, k nim saunu, wellness, inBody měření a tak dále, přitáhnu větší skupinu zákazníků a dostanu lepší podmínky.
Čím si fitness centrum získá dlouhodobé klienty?
Ze zpětné vazby od klientů víme, že první a nejdůležitější věc je recepce. Přijetí, oslovení, první dojem při vstupu. Pak je to kvalita strojů a jejich značka. Je totiž spousta značek, které klienti nepreferují. Dále hraje roli i čistota, obvyklá obsazenost, tedy jestli tam mají klid na cvičení a nebývá příliš plno. U nás se to sice stává, jsme hojně navštěvované fitko, maximální počet návštěvníků je však omezený skříňkami. Když dojdou volné skříňky, už nepouštíme.
U vás je cena jednorázového vstupu 195 korun. Kde je podle vás ta psychologická hranice, přes kterou by už většina lidí nešla?
Aby to nekomentovali, je to podle mého 220 korun. Cokoliv nad tuhle cenu už mi přijde docela drahé a za ty peníze očekávám něco navíc.
Se Sky Gym plánujete expanzi – novou pobočku stavíte na pomezí Brandýsa nad Labem a Záp, další pobočka vznikne v Úvalech u Prahy a povedou je vaši bratři. Je něco, co považujete za nezdar a v nových pobočkách to uděláte jinak?
Jediný náš nezdar byl, že jsme nevzali do pronájmu obě patra v objektu najednou, když jsme tu možnost měli. V té době jsme totiž absolutně netušili, co se po otevření bude dít a že se návštěvnost vyvine takovým způsobem. Naše další fitka proto budou mnohem větší, jedno má skoro 2500 metrů a druhé bezmála 3000 metrů. Opravdu je důležité nebát se vytvořit větší projekt, aby se tam lidé nemačkali a cítili se při cvičení komfortně.
Co je největší noční můra majitele fitka?
Největší obava jsou epidemie typu covid. V reakci na předchozí pandemii máme v nájemních smlouvách dodatek, že v případě jakékoliv pandemie a s ní spojeného zavření, budeme hradit nájemné pouze do výše toho, co nám stát proplatí na dotacích. Není možné platit ty obrovské nájmy, když máte zavřeno a příjem nula.
Jaké technologické novinky pronikají do fitness? Pociťujete i vy nástup digitalizace, případně umělé inteligence? Napadá mě třeba virtuální trenér…
Doba k tomu spěje, ale nejsem toho příznivcem. Podle mě je nejlepší, když si o cvičení může člověk popovídat s člověkem. Trenér je trochu psycholog a hlavně kamarád, klient s ním v průběhu trénování naváže vztah a myslím, že žádný počítač ani umělá inteligence v tomhle člověka nenahradí. I proto vždy budu chtít mít na recepci fyzickou obsluhu, nikoli vstup přes turniket a čip, jak se to nyní v mnoha posilovnách zavádí. Digitalizace však proniká do vybavení. Máme třeba běžecké pásy, které na displeji promítají jakoukoliv trasu, kterou si běžec zvolí. Můžete běžet z jakéhokoliv vybraného místa třeba k sobě domů.
Co kromě běžných služeb, které se již v posilovnách nabízejí, ve svých nových pobočkách chystáte?
Velkým trendem je teď paddel, což je něco mezi tenisem a squashem, hraje se to s pálkami na kurtech. Tři kurty již máme v projektu úvalského fitness zakreslené, šest vnitřních bude i v Brandýse. Zároveň chceme oslovit skupinu klientů z řad rodičů, proto budeme mít v brandýské pobočce dětskou skupinu. Pojme až dvanáct dětí, které si budou moci hrát ve vybavené dětské herně, a součástí bude také hlídání. Herna bude otevřená od sedmi od rána do pěti do večera a pro klienty fitness bude zdarma. Takže si mohou přijít v klidu zacvičit i maminky malých dětí od dvou let.
Článek vznikl ve spolupráci se společností MultiSport.
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