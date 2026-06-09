Největší IPO (primární veřejná nabídka akcií) v historii se nezadržitelně blíží. Už v pátek by se na americké burze Nasdaq měly začít obchodovat akcie společnosti SpaceX nejbohatšího muže planety a pravděpodobného prvního bilionáře Elona Muska.
Excentrický podnikatel a vizionář slibuje dobývání vesmíru a vytvoření nových trhů a technologií, které se v některých případech pohybují na hraně sci-fi. Také předpokládané ocenění společnosti je jako z jiné galaxie. Přesto ale může dávat smysl. Zaměřili jsme se na nejpodstatnější věci, které je před očekávaným IPO třeba vědět – například za co investoři vlastně platí a jaká je férová cena akcií.
Co se dočtete dál
- Co společnost dělá a na čem nejvíce vydělává a co jí přinese do budoucna velké zisky.
- Jaké je ocenění a proč může nebo nemusí dávat smysl.
- Co se bude dít po vstupu na burzu. Proč může cena akcií vyletět až do vesmíru.
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