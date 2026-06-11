ANO, chovají se jako trumpisté. Vše pro šéfa. Jsou jeho zájmy v rozporu se zákonem? Změní zákon. Bude někdo protestovat? No a co, hrozní jsou, vědí to. Odsedí si obstrukce v Poslanecké sněmovně a změnu prosadí. Odmítne ji Senát, nepodepíše prezident? Nevadí, přehlasují jednoho i druhého.
Politické cíle koalice jsou splněny. Andrej Babiš i Tomio Okamura mají imunitu. Funkce jsou rozděleny. Stoupenci vládních stran obsazují další posty ve státní správě. Konečně splní i jeden slib voličům – zruší poplatky za nenáviděná veřejnoprávní média.
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