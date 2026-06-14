Lepší ukázku toho, jak se mění pravidla, aby stát fungoval ve prospěch držitelů moci, jsme asi ještě v Česku neviděli. Skupina vládních poslanců navrhla změnit zákon o střetu zájmů tak, aby dokonale vyhovoval zájmům Andreje Babiše. Na případu se ale dají ukázat i další věci. Například, jak hokynářsky funguje to, co se vznosně nazývá „koaliční spolupráce“. Jak dokonale dokážou menší strany popřít samy sebe, jen aby mohly vládnout. A především – jak aktuální moc ztrácí jakékoli zábrany.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč poslanci Motoristů a SPD pomáhají Andreji Babišovi s jeho byznysem.
  • Jak z politiky mizí uměřenost a sebekontrola.
  • Jaká je jediná možnost, jak zabránit definitivnímu únosu státu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se