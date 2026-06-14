Lepší ukázku toho, jak se mění pravidla, aby stát fungoval ve prospěch držitelů moci, jsme asi ještě v Česku neviděli. Skupina vládních poslanců navrhla změnit zákon o střetu zájmů tak, aby dokonale vyhovoval zájmům Andreje Babiše. Na případu se ale dají ukázat i další věci. Například, jak hokynářsky funguje to, co se vznosně nazývá „koaliční spolupráce“. Jak dokonale dokážou menší strany popřít samy sebe, jen aby mohly vládnout. A především – jak aktuální moc ztrácí jakékoli zábrany.
Co se dočtete dál
- Proč poslanci Motoristů a SPD pomáhají Andreji Babišovi s jeho byznysem.
- Jak z politiky mizí uměřenost a sebekontrola.
- Jaká je jediná možnost, jak zabránit definitivnímu únosu státu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.