Umělá inteligence nezmění pravidla hry tím, že nám rychleji napíše e-mail. Změní je teprve ve chvíli, kdy ji firmy přestanou brát jako hračku, začnou ji řídit jako skutečnou součást práce a přijmou za ni stejnou odpovědnost jako za každého jiného kolegu.

Když se v Praze řekne golem, většina z nás si vybaví legendu o bytosti z hlíny, která ožila teprve ve chvíli, kdy jí člověk vložil do čela šém. Sama od sebe nejednala. Potřebovala záměr, vedení a hranice. Právě proto je tahle pražská metafora dnes překvapivě přesným obrazem umělé inteligence.

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