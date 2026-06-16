Umělá inteligence nezmění pravidla hry tím, že nám rychleji napíše e-mail. Změní je teprve ve chvíli, kdy ji firmy přestanou brát jako hračku, začnou ji řídit jako skutečnou součást práce a přijmou za ni stejnou odpovědnost jako za každého jiného kolegu.
Když se v Praze řekne golem, většina z nás si vybaví legendu o bytosti z hlíny, která ožila teprve ve chvíli, kdy jí člověk vložil do čela šém. Sama od sebe nejednala. Potřebovala záměr, vedení a hranice. Právě proto je tahle pražská metafora dnes překvapivě přesným obrazem umělé inteligence.
Co se dočtete dál
- Jak ve firmě nastavit role, kontext, přístup k datům a pravidla?
- Jak se mění požadavky na lidský úsudek a dovednosti?
- Jak zajistit kontrolu AI v podnikovém prostředí?
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