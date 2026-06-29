Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) trvá na tom, že vedoucím české delegace na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš (ANO). V debatě televize CNN Prima News v neděli také nepřímo potvrdil, že na vrcholné fórum pojede i prezident Petr Pavel. S definitivním složením delegace chce seznámit nejdřív v pondělí vládu.
Vládní kabinet je ve sporu s Hradem kvůli prezidentově požadavku zúčastnit se jednání už několik měsíců. Argumentuje tím, že financování armády, o které na summitu půjde, je v její kompetenci. Ústavní soud v předběžném opatření uložil, aby byl prezident akreditován a vláda mu poskytla plný servis.
Pavel soudí, že v čele delegace je podle protokolu automaticky prezident, podle Macinky ale soud v předběžném opatření nezrušil usnesení vlády z minulého pondělí o složení delegace. To počítá s vedoucí rolí pro premiéra, vláda ho ale v pondělí může upravit. „Vím, kdo dostane jakou pozvánku,“ uvedl Macinka. O sestavě je podle něj informován předseda vlády. Babiš v neděli na sociálních sítích napsal, že o záležitosti promluví po pondělním zasedání kabinetu.
Podle vicepremiérky Aleny Schillerové (ANO) se v pondělí veřejnost bezpochyby dozví, že prezident akreditován je. Rozhodnutí Ústavního soudu musí být respektováno, konstatovala v debatě.
„Nějakou dobu jsem přemýšlel a řešil to s experty, jestli je to nutné udělat, nebo se lze rozhodnutí Ústavního soudu vzepřít,“ řekl Macinka v debatě. Rozhodnutí Ústavního soudu ostře kritizoval, podle něj už předznamenává definitivní výrok ve věci samé a posouvá Česko k prezidentské republice.
Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) chtěla vláda změnit praxi v zastupování země na summitech NATO, aby lépe odpovídala dělbě odpovědnosti v Česku. „My se domnívali a pořád se domníváme, že asi už nastala doba i z hlediska vývoje a budování našich institucí, aby zastupoval (Česko) na summitu NATO ten, kdo nese primární odpovědnost, tedy premiér,“ řekl Zůna v Nedělní debatě České televize.
Kabinet Pavla do delegace nezařadil v pondělí s odůvodněním, že na summitu mají Česko reprezentovat zástupci vlády, která je odpovědná za zahraniční politiku i výdaje státu na obranné výdaje. Pavel kvůli tomu ještě ten den podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Podle předběžného opatření soudu má vláda zaručit, že tam prezident se svým doprovodem navzdory rozhodnutí kabinetu pojede a bude mít dostatečný servis. O kompetenční žalobě jako takové soud teprve rozhodne, stane se tak v řádu měsíců.
Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Macinka podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí Ústavního soudu označil už dříve za pokus o ústavní puč. Jeho slova kritizovala opozice, například hnutí STAN vyzvalo Babiše, aby za ně Macinku odvolal.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit