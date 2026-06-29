Írán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe. V neděli to při návštěvě Iráku prohlásil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Současně varoval před jakýmkoli vnějším vměšováním do této záležitosti.
Otevření Hormuzského průlivu je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi USA a Íránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích však Írán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou vodní cestou pro globální obchod, zejména s ropou a plynem.
„Hormuzský průliv bude plně vrácen pod íránskou kontrolu během příštích 30 dnů,“ uvedl podle DPA Arakčí v Bagdádu. Odpovědnost za úžinu podle něj nese výhradně Írán. „Jakékoli zasahování nebo pokusy o vytvoření paralelních struktur by situaci dále zkomplikovaly, vytvořily by další napětí a zpozdily by znovuotevření této strategicky důležité vodní cesty,“ dodal ministr.
Írán po zahájení útoků USA a Izraele na své území na konci února fakticky zastavil lodní dopravu přes Hormuzský průliv hrozbami a útoky a využil to jako páku v úsilí o řešení konfliktu.
V nedávno dojednané předběžné rámcové dohodě mezi USA a Íránem je stanoveno, že Teherán nesmí během vymezených 60denních následných jednání o trvalém řešení účtovat poplatky za průjezd lodí. Írán má s Ománem vyjednat další postup v souladu s mezinárodním právem a za účasti sousedních států. Odborníci na mezinárodní právo považují vybírání mýtného za problematické.
Írán a Omán tento týden uvedly, že coby pobřežní státy ležící u Hormuzského průlivu se cítí být vázány zajistit bezpečnou plavbu touto úžinou, a to v souladu s mezinárodním právem, ale i se svým právem na svrchovanost nad teritoriálními vodami v průlivu.
Irácký ministr zahraničí Fuád Husajn podle agentury Reuters na setkání s íránským protějškem prohlásil, že je důležité znovu otevřít Hormuzský průliv a zrušit americkou námořní blokádu Íránu. Irák nepodporuje rozšiřování války na státy v Perském zálivu a nepodporuje ani útoky na Írán, ujistil Husajn svého íránského kolegu.
Teherán lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu ochromil v reakci na americko-izraelské údery na Írán, které začaly 28. února. Plavbu posléze začal umožňovat jen některým plavidlům, které od něj získaly povolení. V květnu Írán potvrdil, že vybírá poplatky za „navigační služby“, které proplouvajícím plavidlům poskytuje. Před válkou přitom plavbu průlivem nijak neomezoval.
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