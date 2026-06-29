Podruhé za dva dny stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila nové absolutní teplotní maximum pro Česko. V neděli vzrostlo na 41,9 stupně, proti sobotě tak byl rekord o jeden stupeň vyšší.
Současně to bylo poprvé v historii, co Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zaznamenal ve své oficiální síti stanic jedenačtyřicetistupňovou teplotu. Tu v neděli naměřila i Tuhaň na Mělnicku, uvedli na facebooku meteorologové. Stejně jako v sobotu ale připomněli, že je třeba ještě počkat na ověření nového absolutního rekordu.
Rekord pro 28. června i pro celý měsíc překonaly nebo dorovnaly podle ČHMÚ téměř všechny stanice, které měří teplotu alespoň 30 let. Na polovině ze 171 stanic nebyla nikdy naměřena vyšší teplota. V pražském Klementinu, které počasí nepřetržitě sleduje od roku 1775, bylo v neděli 39,7 stupně, čímž padl jeho sobotní absolutní rekord.
Teplotní rekordy padaly o víkendu v řadě zemí Evropy, kromě Česka i v Německu, Švýcarsku, Dánsku či na Slovensku. Téměř po celém Německu panovaly teploty kolem 40 stupňů Celsia. Na měřicí stanici Drewitz v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko naměřili meteorologové rekordních 41,5 stupně Celsia. Ve švýcarské Basileji naměřili rekordní teplotu 38,8 stupně, dánští meteorologové v Ödumu severně od Aarhusu zaznamenali 37 stupňů. Slovenský rekord se přiblížil 40 stupňům Celsia.
Evropské teplotní maximum padlo před pěti lety. Na Sicílii naměřili 11. srpna 2021 teplotu 48,8 stupně Celsia. Tento rekord překonal dosavadní evropské maximum, které bylo naměřeno 10. července 1977 v Aténách (48 stupňů); Světová meteorologická organizace (WMO) to potvrdila v lednu 2024.
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