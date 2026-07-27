Húsíové, šíitští radikálové z Jemenu, vyhlásili, že na Saúdskou Arábii uvalují námořní blokádu. Jak to chtějí provést? Mají na to sílu? A pokud ano, jak může případná blokáda Saúdské Arábie ovlivnit cenu ropy?
Húsíové jsou ovádi Blízkého východu: nijak zvlášť silní, ale také ne slabí; dotěrní, houževnatí a nepříjemní, poněvadž vědí, kam se zakousnout. Předvedli to v minulých letech, kdy útočili na lodní dopravu v Rudém moři a Adenském zálivu. Tvrdili, že chtějí pomoci Palestincům, proto si za cíl vybírají lodě s židovskými vlastníky. Mnohé z lodí, které napadli, a byla jich více než stovka, měly jiné vlastníky – ale to útočníky neodradilo. Šlo jim o dvě věci: chtěli ukázat sílu a vzkazovali, že podporuje-li kdokoli jakkoli Izrael, jsou i jeho civilní plavidla legitimním cílem.
Co se dočtete dál
- Mají jemenští Húsíové na to, aby zastavili export ropy?
- Jakou mají radikálové historii.
- Za koho ve skutečnosti kopou.
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