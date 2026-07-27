Prezident strávil víkend jako fotograf na Velké ceně Maďarska formule 1. Samozřejmě to vyvolalo ve světě i u nás značnou pozornost. Ze strany odpůrců Petra Pavla zaznívají věty o falešném marketingu, bulvarizaci politiky. Či dokonce o „budování kultu“.
Jsou to pochopitelně nesmysly, které je třeba přičíst na vrub mírně řečeno zatuchlé, realisticky pak toxické atmosféře v těchto názorových bublinách. Ukažme si, že styl prezentace, který zvolil Petr Pavel, může Česku jen a jen prospět.
Co se dočtete dál
- K čemu je dobré mít prezidenta fotografem na formuli jedna?
- Co má společného osoba prezidenta s obrazem celé země?
- Jak budovat značku Česka, abychom nebyli jen krajinou piva?
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