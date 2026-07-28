Ve vzrušené debatě kolem prezidentského veta novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zaniká podstatný detail. Tím je role strany Motoristé sobě. Svým postupem jde tato partaj přímo proti svému volebnímu programu. A kromě toho, že tím zesměšňuje sama sebe, nám říká něco podstatného o stranách, které se nazývají pravicovými, a celé nynější politice.

Podstatou zákona o rozpočtové odpovědnosti je přesně to, co má v názvu. Rozpočtová odpovědnost. Má podle něj docházet k postupnému snižování schodku státního rozpočtu tak, aby se Česko nemohlo propadnout do dluhové spirály, jako se to v minulosti stalo řadě zemí. Proto také prezident vetem vládní novely, které chce pravidla uvolnit, principy zákona hájí.

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