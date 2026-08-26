Česká republika se zdá být pro slovenské podnikatele stále více atraktivní. Počet českých firem se slovenskými vlastníky se na počátku roku 2026 vyšplhal na 16 822. Vyplývá to z analýzy společnosti Dun & Bradstreet. Přitom ještě v roce 2017 jich bylo 12 884. Za toto období se tak jejich počet zvýšil o 3938 společností, tedy přibližně o 30,6 procenta.
Otázkou je, proč zde Slováci stále častěji zakládají nebo kupují firmy.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní fiskální změny na Slovensku v roce 2026 ovlivňují podnikatele?
- Jak se rozšířilo progresivní zdanění a koho postihuje nejvyšší sazba?
- Jaký dopad může mít růst počtu slovenských vlastníků firem v ČR na zaměstnanost a výrobu?
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