Česká republika se zdá být pro slovenské podnikatele stále více atraktivní. Počet českých firem se slovenskými vlastníky se na počátku roku 2026 vyšplhal na 16 822. Vyplývá to z analýzy společnosti Dun & Bradstreet. Přitom ještě v roce 2017 jich bylo 12 884. Za toto období se tak jejich počet zvýšil o 3938 společností, tedy přibližně o 30,6 procenta.

Otázkou je, proč zde Slováci stále častěji zakládají nebo kupují firmy.

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