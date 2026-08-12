Umělá inteligence už není jen technologický příběh. Stává se také příběhem dluhu. Ukazuje to i iniciativa Nvidie a šestice těžkých vah z Wall Street, která chce na výstavbu další AI infrastruktury mobilizovat až půl bilionu dolarů.
Bez obrovského přílivu peněz bude současné tempo budování datových center a nákupu čipů jen těžko udržitelné. Investoři přitom sází na to, že se dnešní výdaje v budoucnu mnohonásobně vrátí díky růstu produktivity a novým příjmům. Pokud se však tato očekávání nenaplní, nemusí to odnést jen akcionáři technologických firem.
Co se dočtete dál
- Proč se firmy kvůli AI stále více zadlužují a jakým způsobem se to snaží skrývat.
- Jaké to může mít dopady, pokud se ukáže, že očekávání od AI jsou přehnaná.
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