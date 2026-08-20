Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Zbývá vám ještě 90 % článku
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se
[name_short] [notes.note_1] [notes.note_2]
[name] [notes.note_1]
[email] Přihlášený uživatel
[number] Platnost do: [valid.month]/[valid.year]
Možnost kdykoliv zrušit
Upozornění 2 dny před automatickou obnovou předplatného
Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.
Beru na vědomí, že budu dostávat obchodní sdělení, týkající se objednaných či obdobných produktů a služeb společnosti Economia, a.s. Odmítnout zasílání
Můžete si prohlédnout kompletní nabídku,
která obsahuje předplatné i na delší období a tištěné vydání.
Jste přihlášený
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.
Téma: finanční trhy
Index volatility VIX se probudil a akciové indexy korigují dosavadní letošní růst. Hlavním důvodem jsou rostoucí výnosy na státních dluhopisech a s tím spojená vyšší diskontní míra vstupující do ocenění ostatních aktiv. Zatímco výnosy krátkých...
20. 8. 2026 ▪ 2 min. čtení
Téma: finanční trhy
Nervozita na trzích kvůli výprodejům dluhopisů stoupá
Index volatility VIX se probudil a akciové indexy korigují dosavadní letošní růst. Hlavním důvodem jsou rostoucí výnosy na státních dluhopisech a s tím spojená vyšší diskontní míra vstupující do ocenění ostatních aktiv. Zatímco výnosy krátkých...
20. 8. 2026 ▪ 2 min. čtení
Vybíráme z HN
Lidl se přidává k Albertu. I kvůli karetním poplatkům nabízí možnost alternativních plateb další supermarket
Maloobchodní řetězec Lidl zavádí ve svých prodejnách nové platební řešení Cvak, které v Česku konkuruje platebním kartám Visa a Mastercard. Po...
18. 8. 2026 ▪ 5 min. čtení
Budoucnost zemědělství
Včely pod dohledem robotů. AI už dokáže předvídat, co se v úlu stane
Včelařství sice staví na tradici, i pro tento obor už jsou ale vlastní technologie, umělá inteligence, automatizace nebo monitoring úlů. Vliv...
20. 8. 2026 ▪ 7 min. čtení
„Dejme všechno všem!“ Ministři chtějí peníze navíc, na straně příjmů mrzne. Vyjde z toho velká nepříjemnost pro všechny
Když všem všichni všechno dáme, tak budem všichni všechno mít dohromady. I širší ulice a tvrdší podkovy, kuřata, slepice, pečivo, cukroví... a...
20. 8. 2026 ▪ 4 min. čtení