České firmy naskakují na vlnu AI, ale příliš se soustředí na defenzivní úspory. Podle generálního ředitele Českých Radiokomunikací Miloše Mastníka je to škoda – umělá inteligence by měla přinášet nové zdroje příjmů. Jeho firma, která prochází transformací od televizního vysílatele k poskytovateli AI infrastruktury, na to jde přes budování obřích datových a výpočetních center a usiluje o evropskou AI gigafactory.

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Co se dočtete dál

  • Kde vidí Miloš Mastník byznysovou příležitost.
  • Jak vypadá stavba obřího datového centra kousek za Prahou.
  • V čem si Česko u takových staveb podráží nohy.
  • Jak používají AI v Českých Radiokomunikacích.

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