České firmy naskakují na vlnu AI, ale příliš se soustředí na defenzivní úspory. Podle generálního ředitele Českých Radiokomunikací Miloše Mastníka je to škoda – umělá inteligence by měla přinášet nové zdroje příjmů. Jeho firma, která prochází transformací od televizního vysílatele k poskytovateli AI infrastruktury, na to jde přes budování obřích datových a výpočetních center a usiluje o evropskou AI gigafactory.
Co se dočtete dál
- Kde vidí Miloš Mastník byznysovou příležitost.
- Jak vypadá stavba obřího datového centra kousek za Prahou.
- V čem si Česko u takových staveb podráží nohy.
- Jak používají AI v Českých Radiokomunikacích.