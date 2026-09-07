Sliby se slibujou, blázni se radujou, muselo napadnout každého příčetného pozorovatele české politiky při sledování kampaně ANO. Zejména billboard, na kterém Andrej Babiš s široce rozpřaženýma rukama lákal na heslo „Volte nižší daně“, zavdával důvod k silným pochybnostem.
A je to tady. Neuplynul ani rok a hnutí ANO zjistivši, že má v rozpočtu díru, před kterou se stydí za svou nepatrnost i Macocha, nejenže snižování daní nechystá, ale jde přesně opačnou cestou. A jedna věc je opravdu pecka, která dopadne na tisíce lidí.
Co se dočtete dál
- Jaké daně by se měly podle úvah hnutí ANO zvýšit.
- Jak se to dotkne lidí, kteří chtějí kupovat větší nový byt.
- Kolika rodin se to bude týkat a o kolik se jim nové bydlení prodraží.