Mezi pěti nejprodávanějšími elektromobily Evropy byste našli hned dva modely Škody Auto. Elroq je druhý za Teslou Model Y, o kousek větší Enyaq se stejnou technikou se drží na pátém místě prodejního žebříčku. Je to další důkaz toho, že Mladé Boleslavi se asi jako jediné součásti koncernu VW v poslední době daří. A elektrické prodeje v příštích měsících patrně ještě porostou, protože k zákazníkům brzy zamíří první kusy nejlevnějšího elektroauta Epiq, s nímž redakce HN poprvé jezdila na prezentaci v Tyrolsku.
Co se dočtete dál
- Redakce HN poprvé usedla za volant nejlevnější elektrické Škody.
- Epiq bude stát od 619 tisíc korun, zatím je ale k dispozici jen verze za nejméně 779 tisíc korun.
- Ta má udávaný dojezd až 441 kilometrů, kromě toho se chlubí výkonem 155 kW.
- Epiq je první Škoda na upravené platformě MEB s pohonem předních kol.