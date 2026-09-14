Mezi pěti nejprodávanějšími elektromobily Evropy byste našli hned dva modely Škody Auto. Elroq je druhý za Teslou Model Y, o kousek větší Enyaq se stejnou technikou se drží na pátém místě prodejního žebříčku. Je to další důkaz toho, že Mladé Boleslavi se asi jako jediné součásti koncernu VW v poslední době daří. A elektrické prodeje v příštích měsících patrně ještě porostou, protože k zákazníkům brzy zamíří první kusy nejlevnějšího elektroauta Epiq, s nímž redakce HN poprvé jezdila na prezentaci v Tyrolsku.

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Co se dočtete dál

  • Redakce HN poprvé usedla za volant nejlevnější elektrické Škody.
  • Epiq bude stát od 619 tisíc korun, zatím je ale k dispozici jen verze za nejméně 779 tisíc korun.
  • Ta má udávaný dojezd až 441 kilometrů, kromě toho se chlubí výkonem 155 kW.
  • Epiq je první Škoda na upravené platformě MEB s pohonem předních kol.